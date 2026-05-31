Iran Yadungua Ndege ya Marekani Isiyo na Rubani Baada ya Kukiuka Anga ya Nchi Hiyo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mfumo wa ulinzi wa anga wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran (IRGC) umedungua ndege ya Marekani isiyo na rubani aina ya MQ-1 Predator baada ya kuripotiwa kuingia katika anga ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.



Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, tukio hilo lilitokea mapema leo wakati ndege hiyo ya upelelezi ilipodaiwa kukiuka mipaka ya anga ya Iran. Vikosi vya ulinzi wa anga vya IRGC vilichukua hatua ya haraka na kuidungua ndege hiyo mara baada ya kuibaini.



Taarifa hizo zimeeleza kuwa Iran imeutaja tukio hilo kama ukiukaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano na uvunjaji wa mamlaka ya nchi yake, ikisisitiza kuwa vikosi vyake vya ulinzi vitaendelea kujibu kwa nguvu vitendo vyovyote vinavyohatarisha usalama na uhuru wa taifa hilo.



Hadi sasa, hakujakuwa na tamko rasmi kutoka upande wa Marekani kuhusu madai hayo, huku waangalizi wa masuala ya usalama wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo na athari zake katika hali ya usalama wa eneo la Mashariki ya Kati.