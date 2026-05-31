Vifaa vya Kijeshi vya Iran Vyaoneshwa Katika Gwaride la Kijeshi Armenia

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– vifaa vya kijeshi vilivyotengenezwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimeonekana katika gwaride la kijeshi lililofanyika nchini Armenia, hatua inayodhihirisha kiwango cha ushirikiano wa kiulinzi kati ya mataifa hayo mawili.

Miongoni mwa vifaa vilivyooneshwa katika gwaride hilo ni rada ya Iran aina ya Kavosh, inayotumika kwa shughuli za ufuatiliaji na upelelezi wa anga, pamoja na mizinga ya HM-40 ambayo hutumika katika operesheni mbalimbali za kijeshi.

Kuonekana kwa vifaa hivyo katika maonesho ya kijeshi ya Armenia kunatazamwa na wachambuzi kama ishara ya kuimarika kwa ushirikiano wa kiufundi na kiulinzi kati ya Tehran na Yerevan, hasa katika kipindi ambacho eneo la Caucasus Kusini linaendelea kushuhudia changamoto za kiusalama na mabadiliko ya kisiasa.

Iran na Armenia zimekuwa zikidumisha uhusiano wa karibu katika nyanja mbalimbali ikiwemo biashara, usafiri, nishati na usalama, huku pande zote zikisisitiza umuhimu wa kudumisha utulivu na ushirikiano wa kikanda.

Gwaride hilo lilivuta hisia za wataalamu wa masuala ya ulinzi kutokana na kuoneshwa kwa teknolojia na vifaa mbalimbali vya kijeshi vinavyotumiwa na vikosi vya Armenia, vikiwemo vile vilivyotengenezwa na Iran.