Mzozo wa Urani Wazidi Kutatiza Makubaliano Kati ya Iran na Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Tofauti kubwa kuhusu hatima ya akiba ya urani iliyorutubishwa ya Iran imeendelea kuwa moja ya vikwazo vikubwa katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Tehran na Washington.

Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za kimataifa, Iran imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba akiba yake ya urani iliyorutubishwa inapaswa kubaki ndani ya nchi, licha ya shinikizo kutoka Marekani inayotaka nyenzo hiyo iondolewe au kuwekwa chini ya masharti makali zaidi ya kimataifa.

Vyanzo vya Iran vilivyonukuliwa na Reuters vimeeleza kuwa hakuna makubaliano yaliyofikiwa kuhusu kuhamishwa kwa akiba hiyo nje ya Iran, huku suala la nyuklia likitajwa kuwa bado ni sehemu ya mazungumzo ya baadaye ya makubaliano ya mwisho.

Ripoti nyingine zimebainisha kuwa viongozi wa Iran wanaona kuondolewa kwa urani iliyorutubishwa nje ya nchi kuwa hatua inayoweza kuathiri usalama wa taifa na kupunguza uwezo wa kujilinda dhidi ya vitisho vya baadaye.

Kwa upande mwingine, Marekani imekuwa ikisisitiza kuwa suala la urani ni msingi muhimu wa makubaliano yoyote ya kudumu, huku baadhi ya viongozi wa Marekani wakitaka akiba hiyo iondolewe kabisa au iharibiwe kama sehemu ya hatua za kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia.

Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa tofauti hii inaweza kuwa kikwazo kikubwa katika kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho kati ya pande hizo mbili, huku mustakabali wa mazungumzo hayo ukiendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa.