Araghchi: Mashauriano kati ya Iran na Misri ni Muhimu kwa Kuimarisha Amani na Utulivu wa Kieneo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) ABNA, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa mashauriano ya pande mbili kati ya Iran na Misri yana nafasi muhimu katika kuendeleza uhusiano wa nchi hizo mbili na kuimarisha amani na utulivu katika eneo.



Araghchi alitoa kauli hiyo alipomkaribisha Mkuu wa Ofisi ya Kulinda Maslahi ya Iran mjini Cairo, Mojtaba Ferdowsipour, ambaye aliwasilisha taarifa kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ya mahusiano kati ya Tehran na Cairo, mwenendo wa mawasiliano ya kisiasa pamoja na ushirikiano unaozidi kukua kati ya nchi hizo mbili.



Akirejelea hatua za kuimarika kwa mahusiano kati ya Iran na Misri katika miaka ya karibuni, Araghchi alisema kuwa mazungumzo na mashauriano ya mara kwa mara ni nyenzo muhimu ya kuendeleza ushirikiano na kuimarisha amani na uthabiti wa kieneo.



Waziri huyo pia alisisitiza nafasi muhimu ya Iran na Misri katika ulimwengu wa Kiislamu, akibainisha haja ya kutumia fursa na uwezo uliopo ili kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni.



Katika mkutano mwingine, Araghchi alikutana na balozi mpya wa Iran nchini Romania, Mohsen Emadi, na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano wa pande mbili kati ya Iran na Romania, hasa katika nyanja za uchumi na utamaduni.



Aidha, balozi mpya wa Iran nchini Algeria, Nasser Kanaani, alikutana na Waziri wa Mambo ya Nje kabla ya kuelekea katika kituo chake cha kazi. Katika mkutano huo, aliwasilisha mipango na programu zake za kutekeleza majukumu aliyopewa.



Kwa upande wake, Araghchi alimtakia mafanikio balozi huyo mpya na kusisitiza umuhimu wa kutumia uwezo mkubwa uliopo kati ya Iran na Algeria ili kupanua na kuimarisha uhusiano wa pande mbili katika sekta mbalimbali.