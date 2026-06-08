Mohsen Rezaei: Mashambulizi dhidi ya Iran yamejibiwa, hatua mpya zitakabiliwa na majibu makali zaidi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kamanda wa zamani wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na mwanachama wa Baraza la Kutambua Maslahi ya Mfumo, Mohsen Rezaei, amesema kuwa wale waliofanya mashambulizi dhidi ya Iran tayari wamepata majibu yao.

Jenerali Rezaei ameeleza kuwa hatua yoyote mpya ya uchokozi dhidi ya Iran itajibiwa kwa nguvu zaidi, na itasababisha “majibu makali zaidi na gharama kubwa” kwa upande wa wavamizi.

Ameongeza kuwa Iran itaendelea kuwa makini na tayari kujibu kwa njia kali dhidi ya vitendo vyovyote vya uadui vinavyolenga usalama na maslahi yake ya taifa.