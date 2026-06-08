Ghalibaf: Ukiukwaji wa Usitishaji Vita na Mzingiro wa Baharini wa Marekani Ndio Chanzo cha Mvutano wa Hivi Karibuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, amesema kuwa sababu kuu za mvutano wa hivi karibuni katika eneo ni ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji vita pamoja na mzingiro wa baharini unaoongozwa na Marekani.

Ghalibaf alieleza kuwa matamshi ya Rais wa Marekani, Donald Trump, kuhusu waraka wa makubaliano yalikuwa yanakinzana na vipengele vilivyokuwa vimekubaliwa kati ya pande husika, jambo ambalo limechangia kuzorota kwa hali ya kuaminiana.

Akizungumzia mkakati wa Iran, Ghalibaf alisema kuwa taifa hilo halipaswi kulazimishwa kuchagua kati ya vita au mazungumzo, bali linapaswa kujua wakati sahihi wa kupigana na wakati sahihi wa kufanya mazungumzo kwa ajili ya kulinda maslahi yake ya taifa.

Spika huyo alidai kuwa Washington haitafuti kwa dhati usitishaji vita wala mazungumzo ya kweli, akiongeza kuwa mafanikio yaliyopatikana katika uwanja wa mapambano pamoja na juhudi za kidiplomasia yameiwezesha Iran kuendelea kuunga mkono Lebanon na kukabiliana na mizingiro mbalimbali.

Aidha, Ghalibaf alisema lengo la Iran ni kumaliza vita na kuimarisha usalama wa kudumu katika eneo, na si kurejesha au kuanzisha uhusiano wa kawaida na Marekani. Alisisitiza kuwa Tehran imekuwa ikizuia mashambulizi dhidi ya Beirut kwa kutumia njia tofauti, ikiwemo kutoa onyo la kujibu mashambulizi hayo, kusitisha mazungumzo au kuchukua hatua za moja kwa moja pale inapobidi.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Ghalibaf aliwahakikishia wananchi wa Iran kuwa serikali itaendelea kutetea haki zao kwa nguvu zote na kwamba taifa hilo litapata ushindi mwingine wa heshima katika kukabiliana na changamoto zilizopo.

Aliongeza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran viko katika hali ya utayari wa kudumu, na kusisitiza kuwa mzingiro wa baharini unaofanywa dhidi ya nchi hiyo utageuzwa kuwa pigo jingine kwa maadui wa Iran.

Kauli hizi zinakuja wakati mvutano wa kisiasa na kijeshi ukiendelea katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, huku Iran ikisisitiza kuwa itaendelea kulinda maslahi yake ya kitaifa na washirika wake wa kikanda.