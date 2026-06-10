Aref: Hafla za Kuaga na Mazishi ya Imam Shahidi Zitafanyika kwa Hadhi Inayolingana na Nafasi Yake ya Kihistoria na Kimataifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Reza Aref, amesisitiza umuhimu wa kuandaliwa kwa hafla za kuaga na mazishi ya Imam Shahidi kwa sura ya wananchi na kwa kiwango kinacholingana na hadhi yake kubwa katika historia na ulimwengu wa Kiislamu.



Aref alitoa kauli hiyo Jumanne wakati wa kikao cha Kamati ya Maandalizi ya Mazishi ya Imam Shahidi, ambacho alikiongoza mwenyewe. Alisema kuwa kutokana na mwitikio mkubwa wa mataifa mbalimbali na maombi mengi kutoka nchi tofauti ya kushiriki katika hafla hizo, juhudi zote zinafanyika kuhakikisha maandalizi yanakuwa bora na yenye hadhi stahiki.



Aliongeza kuwa hafla hizo zitafanyika kwa ushiriki mpana wa wananchi pamoja na wageni kutoka ndani na nje ya Iran, ili kuakisi nafasi ya kipekee ya Imam Shahidi katika historia ya taifa la Iran na katika medani ya kimataifa.



Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Aref alisema kuwa siku mia moja zilizopita zimekuwa kipindi cha maendeleo makubwa kwa Iran katika nyanja mbalimbali. Alieleza kuwa athari za maendeleo hayo zinaonekana wazi katika sekta tofauti za taifa.



Makamu huyo wa Rais alibainisha kuwa wananchi na viongozi wa Iran kwa sasa wana matumaini na imani kubwa zaidi kuhusu mustakabali wa nchi yao kuliko wakati mwingine wowote, akisisitiza kuwa mshikamano wa taifa umeimarika na kuifanya Iran kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kukabiliana na changamoto za siku zijazo.