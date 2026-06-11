Kundi la Mtandao la “Handala” Latuma Onyo Kali kwa Wanamaji wa Marekani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kundi la udukuzi wa mtandaoni linalojiita “Hanzala” limetoa taarifa mpya siku ya Jumatano likitoa onyo kali kwa wanamaji wa Jeshi la Wanamaji la Marekani.



Katika taarifa hiyo, kundi hilo limewashauri wanamaji hao kuwasiliana na familia zao na kuwaaga mara moja, likidai kuwa hatua ya kijeshi inaweza kutokea muda wowote.



Kundi hilo pia limesema kuwa makombora yako tayari kurushwa, na kwamba linasubiri kile lilichokiita “kosa la kijinga” kutoka kwa upande wa Marekani, likionya kuwa shambulio lolote litakalofuata litakuwa kali na la maumivu makubwa.



Aidha, taarifa hiyo imehusisha onyo hilo na kauli za hivi karibuni za Rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran, ikieleza kuwa ni jibu kwa vitisho vilivyotolewa.