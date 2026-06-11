Mchambuzi wa Zamani wa CIA: Marekani na Israel Zinajaribu Kuhujumu Mazungumzo na Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mchambuzi wa zamani wa Shirika la Ujasusi la Marekani (CIA), Larry Johnson, amesema kuwa Marekani na Israel zinaonekana kuwa na lengo la kuhujumu mazungumzo yanayoendelea kati ya Iran na upande wa Magharibi.

Johnson amehoji sababu za mashambulizi dhidi ya Iran katika kipindi ambacho pande husika zinadaiwa kuwa katikati ya mazungumzo, akisema kuwa maelezo yanayowezekana ni kwamba hatua hizo zilichukuliwa kwa makusudi ili kuvuruga mchakato wa mazungumzo.

Ameeleza kuwa kulikuwa na maendeleo muhimu yaliyokuwa yamepatikana katika mazungumzo ya amani, lakini maendeleo hayo hayakuwafurahisha baadhi ya viongozi wa Israel pamoja na makundi ya wahafidhina wakongwe nchini Marekani, ambao kwa mujibu wake walifanya juhudi mbalimbali za kuzuia mafanikio ya mazungumzo hayo.

Mchambuzi huyo ameonya kuwa hali ya sasa inaweza kusababisha duru mpya ya kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo, akitabiri kuwa mivutano hiyo inaweza kuendelea kwa muda wa wiki moja au mbili zijazo.

Kauli za Johnson zimekuja wakati Mashariki ya Kati ikiendelea kushuhudia hali ya taharuki kufuatia matukio ya kijeshi na kisiasa yanayohusisha Iran, Marekani na washirika wao, huku juhudi za kidiplomasia zikikabiliwa na changamoto mpya.