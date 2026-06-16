Mamilioni ya Wairaq Kuitikia Wito wa Kushiriki Mazishi ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Kwa mujibu wa taarifa kutoka Baghdad, mshauri wa balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Iraq, Abiri, amesema kuwa kulingana na makadirio ya awali, takribani watu milioni moja kutoka makundi mbalimbali ya wananchi wa Iraq wanatarajiwa kushiriki katika hafla ya mazishi ya kiongozi shahidi wa Mapinduzi.

Ameeleza kuwa, miongoni mwa idadi hiyo, inakadiriwa kuwa takribani waombolezaji 500,000 hadi 600,000 wataingia nchini Iran kupitia mpaka wa Mehran, na baadaye kuelekea katika miji mitakatifu ya Tehran, Qum na Mashhad kwa ajili ya kushiriki katika ibada na maombolezo hayo.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, tukio hilo linatarajiwa kuwa moja ya mikusanyiko mikubwa ya kijamii na kidini katika kanda hiyo, likionyesha uhusiano wa karibu wa kiimani na kihistoria kati ya wananchi wa Iraq na Iran, hususan katika matukio ya maombolezo ya viongozi wa mapambano na mapinduzi.

ABNA imeeleza kuwa maandalizi ya kiusalama na kiutawala yanaendelea katika njia zote kuu za mpakani ili kuhakikisha mwendo salama wa waombolezaji wanaoingia nchini Iran kushiriki katika hafla hiyo.