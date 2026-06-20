Iran Yafunga Mlango wa Bahari wa Hormuz; Yaanza Hatua za Kujibu Ukiukaji wa Makubaliano na Marekani na Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – mchambuzi wa masuala ya kisiasa Khalil Nasrallah amesema kuwa Iran haitavumilia kuendelea kwa ukiukaji wa makubaliano ya maelewano unaofanywa na Marekani na Israel, hasa kuhusu hali ya Lebanon.

Amesema kuwa katika hatua ya kwanza ya kujibu hali hiyo, Tehran imeanza kwa kufunga kikamilifu Mlango wa Bahari wa Hormuz.

Nasrallah ameongeza kuwa hatua hiyo inaashiria mwanzo wa majibu ya Iran dhidi ya kile ilichokitaja kuwa ukiukaji unaoendelea wa makubaliano, akisisitiza kuwa sasa uamuzi wa hatua zinazofuata uko mikononi mwa Rais wa Marekani, Donald Trump.