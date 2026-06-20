Kamanda Matokeo Qaani: Gaza “ina tufani”, atoa onyo kali kuhusu matokeo ya kisiasa na kijeshi

Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Sardar Esmail Qaani, ametoa kauli kali akizungumzia hali ya Gaza na mashariki ya kati, akisisitiza kuwa hali ya sasa inaweza kuleta matokeo makubwa ya kijeshi na kisiasa kwa wale wanaoendelea na mivutano ya kikanda.

Akizungumza kwa kauli ya kiitikadi iliyoanza na “Bismillah ir-Rahman ir-Rahim”, Qaani alisema kuwa wale waliopuuza uzoefu wa mapigano ya awali ya Hezbollah walijikuta wakikumbwa na madhara makubwa, akirejea matukio ya uwanja wa mapambano yaliyosababisha hasara za watu na vifaa.

Aliongeza kuwa hali ya Gaza “ina tufani”, akisisitiza kuwa iwapo pande husika zitachukua maamuzi kwa misingi ya maslahi ya kisiasa pekee bila kuzingatia hali halisi ya kijeshi, zinaweza kujikuta zikikabiliwa na changamoto kubwa zaidi.

Kauli yake imefasiriwa kama onyo kwa pande mbalimbali zinazoendelea katika mzozo wa Mashariki ya Kati, huku akisisitiza umuhimu wa tahadhari na uamuzi makini katika hatua zozote za kisiasa na kijeshi.