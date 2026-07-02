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Iran Yaeleza Mkutano wa Usalama wa Marekani na Nchi za Kanda ni Maonyesho ya Kisiasa

2 Julai 2026 - 23:09
News ID: 1834633
Iran Yaeleza Mkutano wa Usalama wa Marekani na Nchi za Kanda ni Maonyesho ya Kisiasa

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, amesema mkutano wa kile kilichoitwa "Mazungumzo ya Usalama wa Kikanda" ulioandaliwa na Marekani nchini Bahrain ni wa maonyesho tu na unalenga kuficha sera ambazo, kwa mujibu wake, zinachochea ukosefu wa utulivu katika eneo la Asia Magharibi.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Esmail Baghaei, ameikosoa Marekani kufuatia mkutano wa usalama uliofanyika Bahrain kwa ushirikiano na Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM) na baadhi ya nchi za eneo hilo.

Katika ujumbe aliouchapisha Alhamisi kupitia mtandao wa X, Baghaei alisema kuwa nchi za eneo hilo zinapaswa kuwa waangalifu na kujifunza kutokana na athari za mashambulizi ya hivi karibuni ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani na utawala wa Kizayuni, ambayo kwa mujibu wake yamevuruga usalama wa eneo zima.

Baghaei alidai kuwa viongozi wa Marekani wameonyesha mara kwa mara kutotoa umuhimu kwa amani na usalama wa mataifa ya Asia Magharibi. Aliongeza kuwa mikutano ya aina hiyo ni maonyesho ya kisiasa yanayolenga kuficha sera za Marekani ambazo, kwa mtazamo wa Iran, zinachangia kuyumbisha utulivu wa eneo pamoja na kuhalalisha hatua zinazokiuka sheria za kimataifa.

Aidha, aliwataka viongozi wa nchi za eneo hilo kuendelea kuwa waangalifu katika kushughulikia masuala ya usalama wa kikanda na kutathmini kwa makini athari za ushirikiano wa kijeshi wa mataifa ya nje katika eneo hilo.

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