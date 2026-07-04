“Diplomasia ya Aya”: Aya za Qur'ani zilizosomwa katika marasimu ya mazishi ya Kiongozi Shahidi Imam Sayyid Ali Khamenei zavutia hisia za wengi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Marasimu ya kuuaga mwili wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Imam Sayyid Ali Khamenei (Quds Sirruh), hayakuwa tu tukio la maombolezo, bali pia yalidhihirisha kile ambacho wachambuzi wamekiita “Diplomasia ya Aya za Qur'ani Tukufu.”



Katika marasimu hayo, kila ujumbe wa viongozi, serikali na harakati za Kiislamu ulipowasili mbele ya mwili mtukufu wa Kiongozi Shahidi, ulisomewa Aya maalumu ya Qur'ani Tukufu, iliyobeba ujumbe wa kiroho, kisiasa na kimkakati.



Miongoni mwa Aya zilizosomewa ni:

Ujumbe wa Usultani wa Oman na Ansarullah wa Yemen:



﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾

(Surat Al-Fath: 29)



“Muhammad ni Mtume wa Mwenyezi Mungu; na walio pamoja naye ni wakali dhidi ya makafiri na wenye huruma wao kwa wao. Unawaona wakirukuu na kusujudu wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi Zake.”

Ujumbe wa Uturuki:



﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ... وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

(Surat An-Nisa: 95)



“Mwenyezi Mungu amewapendelea wale wanaopigana kwa mali zao na nafsi zao kuliko wale waliobaki nyuma, na amewapa malipo makubwa.”

Ujumbe wa Qatar:



﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾

(Surat Al-Fath: 2)



“Ili Mwenyezi Mungu akusamehe yaliyotangulia na yatakayofuata katika mambo yako, akukamilishie neema Yake na akuongoze kwenye njia iliyonyooka.”

Ujumbe wa Afghanistan:



﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

(Surat Al-Fath: 1)



“Hakika tumekupa ushindi ulio wazi.”

Ujumbe wa Hamas:



﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

(Surat Al-Ahzab: 23)



“Miongoni mwa Waumini wapo watu waliotimiza ahadi yao kwa Mwenyezi Mungu; baadhi yao wametimiza nadhiri yao na wengine bado wanangoja, wala hawakubadilisha msimamo wao hata kidogo.”

Ujumbe wa Hezbollah:



﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

(Surat Al-Ma'idah: 55-56)



“Hakika Mlinzi wenu ni Mwenyezi Mungu, Mtume Wake na wale walioamini... Na anayemfanya Mwenyezi Mungu, Mtume Wake na Waumini kuwa walinzi wake, basi hakika kundi la Mwenyezi Mungu ndilo litakaloshinda.”

Ujumbe wa Uhamasishaji wa Wananchi wa Iraq:



﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾

(Surat Al-Baqarah: 154)



“Wala msiseme juu ya wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwa wamekufa; bali wao ni hai, lakini nyinyi hamtambui.”

Ujumbe wa Azerbaijan:



﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

(Surat Aal Imran: 139)



“Wala msife moyo na wala msihuzunike, kwani nyinyi mtakuwa washindi ikiwa ni Waumini.”

Ujumbe wa Pakistan:



﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾

(Surat Al-Isra: 80)



“Na sema: Mola wangu! Niingize kwa kuingia kwa kweli na unitoe kwa kutoka kwa kweli, na unijaalie kutoka Kwako nguvu yenye kunisaidia.”

Ujumbe wa Misri:



﴿جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾

(Surat Al-Bayyinah: 8)



“Malipo yao kwa Mola wao ni Bustani za milele zipitazo mito chini yake; watadumu humo milele. Mwenyezi Mungu ameridhika nao na wao wameridhika Naye. Hayo ni kwa yule anayemcha Mola wake.”



Wachambuzi wengi wameona kuwa uteuzi wa Aya hizi ulikuwa na ujumbe mahsusi kwa kila ujumbe ulioshiriki katika marasimu hayo, jambo lililozifanya Aya za Qur'ani kuwa lugha ya kipekee ya diplomasia na mawasiliano ya kimataifa katika tukio hilo la kihistoria.