IRGC yatangaza kufungwa kwa muda kwa Mlango wa Bahari wa Hormuz baada ya tukio la meli kupuuza maonyo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC) limetangaza kufungwa kwa muda kwa Mlango wa Bahari wa Hormuz hadi itakapotolewa taarifa nyingine, kufuatia tukio lililohusisha meli iliyodaiwa kupuuza maonyo ya vikosi vya Iran.

Katika taarifa yake, IRGC ilisema ilikuwa imeonya awali kuwa uingiliaji wa mataifa ya kigeni na matumizi ya njia zisizoidhinishwa katika Mlango wa Bahari wa Hormuz yangesababisha hatua kali za usalama na kuathiri usafiri wa baharini katika eneo hilo.

Jeshi hilo lilidai kuwa saa chache baadaye, meli kadhaa zilijaribu kupita katika njia isiyoidhinishwa, zikiwa zimechochewa na wahusika wa kigeni, huku zikipuuza maonyo na maelekezo ya kurejea kwenye njia rasmi ya usafiri wa baharini.

Kwa mujibu wa IRGC, moja ya meli hizo ilizima mifumo yake ya utambuzi, jambo ambalo lilihatarisha usalama wa baharini. Kutokana na hali hiyo, meli hiyo ililengwa kwa risasi za onyo na baadaye ikazuiliwa.

IRGC ilisema kuwa kutokana na tukio hilo na kile ilichokiita hali isiyo thabiti ya usalama iliyosababishwa na uingiliaji haramu wa mataifa ya kigeni, Mlango wa Bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa hadi itakapotolewa taarifa nyingine, na hakuna chombo kitakachoruhusiwa kupita katika njia hiyo.

Aidha, jeshi hilo lilionya kuwa iwapo kutafanyika shambulio jipya dhidi ya Iran kwa kutumia tukio hilo kama kisingizio, litatoa jibu kali na kulenga vituo vipya vya adui katika eneo hilo. Pia lilisema kuwa mataifa yaliyowaruhusu maadui wa Iran kuweka uwepo wa kijeshi katika maeneo yao yatabeba dhamana ya matokeo yatakayojitokeza kutokana na hali hiyo.

Mlango wa Bahari wa Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi, na maendeleo yoyote yanayohusu njia hiyo hufuatiliwa kwa karibu kutokana na athari zake kwa biashara ya kimataifa na usalama wa eneo la Ghuba ya Uajemi.