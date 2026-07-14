IRGC yatangaza awamu ya pili ya Operesheni "Nasr 2"; yadokeza kushambulia vituo vya mawasiliano na makazi ya wanajeshi wa Marekani Bahrain

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza kuanza kwa awamu ya pili ya Operesheni "Nasr 2 / Ushindi 2", likisema kuwa limefanya mashambulizi dhidi ya maghala ya silaha, kituo cha mawasiliano ya satelaiti na jengo la makazi ya wanajeshi wa Marekani katika Kambi ya Al-Juffair nchini Bahrain.

Katika taarifa yake ya sita iliyotolewa na Ofisi ya Uhusiano wa Umma ya IRGC, jeshi hilo lilisema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika baada ya kile lilichokiita mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya maeneo ya pwani na vituo kadhaa vya kijeshi kusini mwa Iran, kufuatia mapigano yaliyotokea katika Mlango wa Hormuz.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa katika hatua ya kwanza ya kujibu mashambulizi hayo, vikosi vya majini vya IRGC vilitumia makombora na ndege zisizo na rubani (droni) katika awamu ya pili ya Operesheni "Nasr 2", iliyotekelezwa kwa kaulimbiu "Ya Litharat al-Husayn (as)", na kudai kuharibu maghala kadhaa ya vifaa vya kijeshi, kituo cha mawasiliano ya satelaiti pamoja na jengo la makazi ya wanajeshi wa Marekani katika Kambi ya Al-Juffair nchini Bahrain.

Madai haya yametolewa na IRGC, na hayajathibitishwa kwa kujitegemea wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii.