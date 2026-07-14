Iran yaokoa mabaharia 23 baada ya meli mbili kugongana katika Ghuba ya Uajemi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mamlaka ya Bandari na Usafiri wa Baharini ya mkoa wa Hormozgan, kusini mwa Iran, imefanikiwa kuwaokoa mabaharia 23 baada ya meli mbili za mizigo kugongana katika maji ya Ghuba ya Uajemi karibu na mji wa Bandar Abbas.

Kwa mujibu wa taarifa iliyonukuliwa na Shirika la Habari la IRNA kutoka Ofisi ya Habari ya Idara Kuu ya Bandari na Usafiri wa Baharini ya Hormozgan, ajali hiyo ilitokea alfajiri ya Jumanne baada ya meli mbili za mizigo kugongana, hali iliyosababisha maji kuingia katika moja ya meli hizo.

Kutokana na hatari hiyo, mamlaka husika zilitoa amri ya dharura ya kuwaondoa wafanyakazi wa meli hiyo. Timu za uokoaji zilifanikiwa kuwaokoa mabaharia wote 23 na kuwapeleka salama katika Kisiwa cha Qeshm.

Mamlaka za usafiri wa baharini zinaendelea kufuatilia tukio hilo na kuchunguza chanzo cha ajali hiyo.