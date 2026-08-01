Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran na India wazungumza kwa simu kuhusu uhusiano wa pande mbili na hali ya kikanda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo ya simu na Waziri wa Mambo ya Nje wa India, Subrahmanyam Jaishankar, ambapo viongozi hao walijadili namna ya kuimarisha uhusiano wa pande mbili pamoja na kubadilishana mawazo kuhusu maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, mazungumzo hayo yaliyofanyika Ijumaa jioni yalilenga kuendeleza ushirikiano kati ya Tehran na New Delhi katika nyanja mbalimbali zenye maslahi ya pamoja.



Pande hizo mbili pia zilijadili hali ya usalama na kisiasa katika eneo, sambamba na maendeleo ya kimataifa yanayoendelea, huku zikisisitiza umuhimu wa kuendeleza mazungumzo na ushirikiano wa kidiplomasia katika kushughulikia changamoto zinazolikabili eneo na dunia.



Mazungumzo hayo yanaakisi mwendelezo wa mawasiliano ya kidiplomasia kati ya Iran na India, ambayo yanalenga kuimarisha uhusiano wa kirafiki na kushirikiana katika masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja.