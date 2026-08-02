Waziri wa Ulinzi wa Kaimu wa Iran: Kila Tishio ni la Kweli na Linapaswa Kuchukuliwa kwa Umakini

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Waziri wa Ulinzi wa Kaimu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Sayyid Majid Ibn al-Ridha, amesema kuwa serikali ya Iran huchukulia kila tishio linalotolewa dhidi yake kuwa la kweli na linalostahili kufanyiwa tathmini ya kina.

Akizungumza kupitia akaunti yake rasmi mtandaoni, amesema kuwa ingawa matamshi ya hivi karibuni kutoka kwa maadui wa Iran yanaingia katika muktadha wa vita vya kisaikolojia na vita vya kielektroniki, Tehran haipuuzilii mbali vitisho hivyo.

"Kutokana na mtazamo wetu, kila tishio ni la kweli na linapaswa kuchunguzwa kwa umakini," amesema.

Aidha, amesisitiza kuwa Iran haijashangazwa wala haijachukua msimamo wa kusita mbele ya vitisho hivyo. Badala yake, imevifanya kuwa sababu ya kuongeza kiwango cha utayari wa vikosi vyake, kuimarisha uwezo wa kujihami na kuendeleza nguvu zake za kuzuia na kujibu vitisho vinavyoweza kujitokeza.

Kauli hiyo inakuja katika kipindi ambacho mvutano wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati unaendelea kushuhudia ongezeko la matamshi na tahadhari za kijeshi kutoka pande mbalimbali.