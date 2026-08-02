  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari Muhimu

Waziri wa Ulinzi wa Kaimu wa Iran: Kila Tishio ni la Kweli na Linapaswa Kuchukuliwa kwa Umakini

2 Agosti 2026 - 22:18
Msimbo wa Habari: 1847966
Waziri wa Ulinzi wa Kaimu wa Iran: Kila Tishio ni la Kweli na Linapaswa Kuchukuliwa kwa Umakini

Waziri wa Ulinzi wa Kaimu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa, licha ya kauli za hivi karibuni za maadui kuwa sehemu ya vita vya kisaikolojia na mtandaoni, Iran huchukulia kila tishio kuwa la kweli na hutumia hali hiyo kuimarisha utayari, uwezo wa kujihami na nguvu ya kuzuia mashambulizi.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Waziri wa Ulinzi wa Kaimu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Sayyid Majid Ibn al-Ridha, amesema kuwa serikali ya Iran huchukulia kila tishio linalotolewa dhidi yake kuwa la kweli na linalostahili kufanyiwa tathmini ya kina.

Akizungumza kupitia akaunti yake rasmi mtandaoni, amesema kuwa ingawa matamshi ya hivi karibuni kutoka kwa maadui wa Iran yanaingia katika muktadha wa vita vya kisaikolojia na vita vya kielektroniki, Tehran haipuuzilii mbali vitisho hivyo.

"Kutokana na mtazamo wetu, kila tishio ni la kweli na linapaswa kuchunguzwa kwa umakini," amesema.

Aidha, amesisitiza kuwa Iran haijashangazwa wala haijachukua msimamo wa kusita mbele ya vitisho hivyo. Badala yake, imevifanya kuwa sababu ya kuongeza kiwango cha utayari wa vikosi vyake, kuimarisha uwezo wa kujihami na kuendeleza nguvu zake za kuzuia na kujibu vitisho vinavyoweza kujitokeza.

Kauli hiyo inakuja katika kipindi ambacho mvutano wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati unaendelea kushuhudia ongezeko la matamshi na tahadhari za kijeshi kutoka pande mbalimbali.

Lebo

Maoni yako

You are replying to: .
captcha