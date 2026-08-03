Iraq Yaanzisha Operesheni Kubwa ya Kupambana na Magaidi wa Daesh huko Ninawa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kikosi cha Kupambana na Ugaidi cha Iraq kimetangaza kuanza kwa operesheni kubwa ya kiusalama katika mkoa wa Ninawa, kaskazini mwa nchi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuondoa kabisa vitisho vinavyotokana na mabaki ya kundi la kigaidi la Daesh.



Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kikosi hicho, operesheni hiyo inalenga kufanya upekuzi katika maeneo yanayoshukiwa kuwa maficho ya magaidi, kubaini na kuvunja seli zilizojificha za Daesh, pamoja na kuwakamata au kuwaangamiza wahusika wanaotishia usalama wa raia.



Maafisa wa usalama wa Iraq wameeleza kuwa operesheni hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha usalama na utulivu katika mkoa wa Ninawa na maeneo mengine yaliyowahi kushuhudia shughuli za kundi hilo la kigaidi, huku vikosi vya usalama vikiendelea kufanya doria na operesheni za mara kwa mara ili kuzuia kurejea kwa vitendo vya ugaidi nchini humo.