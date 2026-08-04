Kamanda wa Vikosi vya Ardhi vya IRGC: Tuko tayari kukabiliana na kosa lolote la mahesabu la maadui

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kamanda wa Vikosi vya Ardhi vya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), Brigedia Jenerali Mohammad Karami, amesema wanajeshi waliopo katika maeneo ya operesheni kaskazini-magharibi mwa Iran wako katika hali ya juu ya utayari wa kukabiliana na kosa lolote la mahesabu ambalo linaweza kufanywa na maadui wa nje au viongozi na wanachama wa makundi ya kigaidi.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la IRNA, Brigedia Jenerali Karami aliyasema hayo Jumatatu wakati alipokagua kiwango cha utayari wa kiutendaji na wa mapambano wa vikosi vya IRGC katika maeneo ya operesheni kaskazini-magharibi mwa nchi.

Alieleza kuwa Vikosi vya Ardhi vya IRGC vinaendelea kuwa na uangalizi wa kiintelijensia na utayari wa operesheni katika maeneo yote ya shughuli nchini Iran, ikiwemo eneo la kaskazini-magharibi.

Karami alisema kuwa, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, uzoefu uliopatikana katika miaka mingi ya kulinda ardhi ya Iran, pamoja na matumizi ya teknolojia za kisasa, sayansi na imani, vikosi vya Makao Makuu ya Hamza Sayyid al-Shuhada (as) viko tayari kutekeleza majukumu yao chini ya amri ya Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi.

Aidha, alionya kwamba iwapo kutatokea hatua yoyote ya uchokozi au kosa la mahesabu kutoka kwa maadui wa nje au makundi ya kigaidi, vikosi vya IRGC vitachukua hatua za haraka na madhubuti kukabiliana na vitisho hivyo kwa mujibu wa jukumu lao la kulinda usalama na mipaka ya Iran.