Waziri wa Ulinzi Pakistan: Ulimwengu wa Kiislamu lazima uungane kukabiliana na tishio la Israel

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Ulinzi wa Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, amesema kuwa ulimwengu wa Kiislamu unapaswa kuungana ili kukabiliana na kile alichokiita tishio la pamoja linalotokana na Israel.

Asif alitoa kauli hiyo siku ya Ijumaa, kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano ya pamoja ya ulinzi kati ya Pakistan, Saudi Arabia na Türkiye.

Akizungumza kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo, Waziri huyo alisema: “Israel ni tishio kwetu sote,” akisisitiza kwamba nchi za Kiislamu zinapaswa kuwa na msimamo na mkakati ulioratibiwa ili kukabiliana na tishio hilo.

Alitoa wito kwa nchi za Kiislamu kuimarisha ushirikiano na kuratibu juhudi zao katika masuala ya usalama na ulinzi, akieleza kuwa changamoto zinazolikabili eneo hilo zinahitaji majibu ya pamoja.

Kauli ya Waziri wa Ulinzi wa Pakistan imekuja wakati nchi mbalimbali za Kiislamu zikijadili namna ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kukabiliana na changamoto za kikanda.