Trump: Tulikabili Hatari Kubwa, Ikiwemo Uwezekano wa Kuuawa, Wakati wa Kuondoka Uturuki

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa Marekani, Donald Trump, amedai kuwa Marekani inadhibiti kikamilifu Mlango wa Hormuz, huku akieleza kuwa hana imani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Trump amesema: “Siwaamini Iran, na tunadhibiti kikamilifu Mlango wa Hormuz.”

Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na mvutano mkubwa kuhusu hali ya usalama na udhibiti wa njia hiyo muhimu ya kimataifa ya majini.

Trump pia amezungumzia namna alivyohamishwa kwa siri wakati wa kuondoka nchini Uturuki, akisema ndege aliyokuwa akisafiria ilikabiliwa na “hatari kubwa zaidi”.

Kauli hiyo imechukuliwa kuwa uthibitisho wa moja kwa moja au wa kidokezo wa taarifa zilizoripotiwa awali kuhusu mabadiliko ya siri ya ndege aliyokuwa akisafiria Trump.

Kwa mujibu wa taarifa hizo, Trump alihamishwa kwa siri kutoka ndege ya Air Force One kwenda kwenye ndege ndogo zaidi ya kijeshi kabla ya kuondoka Uturuki, kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa tishio dhidi ya maisha yake.

Trump, katika maelezo yake, amesema hatari iliyokuwepo ilikuwa kubwa, akitaja pia uwezekano wa yeye kuuawa.

Taarifa hizo zimeibua maswali kuhusu kiwango cha vitisho vya kiusalama vilivyokuwepo wakati wa safari yake kutoka Uturuki, pamoja na sababu za kuchukuliwa kwa hatua za siri za kiusalama.

Wakati huo huo, madai ya Trump kwamba Marekani inadhibiti kikamilifu Mlango wa Hormuz yamekuja katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi katika eneo, huku Tehran ikiendelea kutoa misimamo yake kuhusu usalama wa njia hiyo muhimu ya baharini.