Sayyid Fadhlullah: Imam Khamenei Aliifanya Umoja wa Kiislamu Kuwa Njia ya Maisha ya Umma

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; Mwanazuoni mashuhuri wa Lebanon na Khateeb wa zamani wa Swala ya Ijumaa ya Beirut, Sayyid Ali Fadhlullah, amesema kuwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Imam Sayyid Ali al-Husayni Khamenei (r.a.), alitoa mchango mkubwa katika kuimarisha dhana ya umoja wa Kiislamu na kuifanya kuwa mfumo wa maisha kwa Umma, badala ya kuwa kauli au nadharia tu.

Akizungumza katika mahojiano maalumu na Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), pembezoni mwa Mkutano wa 40 wa Kimataifa wa Umoja wa Kiislamu, Sayyid Fadlallah amesema mitazamo na misimamo ya Imam Khamenei kuhusu historia ya Waislamu na uhusiano baina yao, hususan baina ya Sunni na Shia, inawakilisha rejea muhimu ya fikra katika suala la umoja.

Amesema Imam Khamenei (r.a.) hakuuona umoja wa Kiislamu kama kauli ya muda mfupi, bali aliubadilisha kuwa mfumo wa maisha ya Umma, akihimiza Waislamu kuishi kwa mshikamano na kutanguliza mambo yanayowaunganisha, hususan Qur’ani Tukufu na Mtume Muhammad (saw).

Qur’ani, Ahlul-Bayt na mfano wa Kiislamu

Sayyid Fadlallah amesema mtazamo wa Imam Khamenei kuhusu umoja ulijengwa juu ya misingi mitatu muhimu.

Msingi wa kwanza ni Qur’ani Tukufu, ambapo Imam Khamenei alihimiza kutafakari na kuzama katika mafundisho ya Qur’ani, akisisitiza umuhimu wa kuirejea kama chanzo cha kuelewa Uislamu kwa kina.

Msingi wa pili ni Ahlul-Bayt (as) na Shule ya Karbala. Amesema Imam Khamenei alisisitiza kwamba zama hizi ni zama za Husayni, na akafanya juhudi kubwa kuwaunganisha Waislamu na ujumbe wa Karbala. Kwa mujibu wa Fadlallah, uhusiano na Karbala ni sehemu ya msingi wa umoja kwa sababu Karbala inasimamia heshima ya mwanadamu, kukataa dhuluma na kumtetea mwenye kudhulumiwa.

Msingi wa tatu ni kuwasilisha mfano wa Kiislamu ulio huru na wenye nguvu, ambao, kwa mujibu wake, umeonyeshwa kupitia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na msimamo wake wa kuwakabili madhalimu na kuwatumikia wanyonge.

Karbala na Palestina

Sayyid Fadhlullah pia amesema kuwa miongoni mwa misingi muhimu ya fikra za Imam Khamenei ni kuwaunganisha vizazi na suala la Palestina.

Amesema kwamba anayejihusisha na Shule ya Imam Hussein (as) anatakiwa kusimama kutetea haki na Palestina hadi pumzi ya mwisho, akisisitiza kuwa kila uhusiano wa kweli na Karbala unapaswa kupelekea uhusiano na suala la Palestina.

Kwa mtazamo wake, Shule ya Imam Hussein (as) imekuwa moja ya misingi iliyowaunganisha Waislamu katika kulinda suala la Quds na haki za Wapalestina.

Iran na mapambano dhidi ya dhuluma

Akizungumzia nafasi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kukabiliana na dhuluma na ubeberu wa kimataifa, Sayyid Fadlallah amesema mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu umeipa Iran nafasi muhimu katika ulimwengu wa Kiislamu.

Amesema Waislamu na wanyonge duniani walihitaji mahali pa kutegemea na sauti ya haki inayoweza kuwapa matumaini, akieleza kuwa Iran ya Mapinduzi imethibitisha uwezo wake wa kuchukua nafasi hiyo kupitia msimamo wake dhidi ya Marekani na sera za Rais Donald Trump.

Kwa mujibu wa Fadlallah, mafanikio hayo ni ushindi mkubwa kwa Waislamu wote, hata kwa wale ambao huenda hawauungi mkono mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu.

Hatimaye, Mwanazuoni huyo amesisitiza kwamba umoja wa Umma wa Kiislamu unapaswa kujengwa juu ya suala la Palestina na misingi ya haki ya kibinadamu, si juu ya misimamo ya kimadhehebu, akieleza kuwa umoja wa Waislamu ndio njia pekee ya kurejesha heshima na hadhi ya Umma.