Foreign Policy: Marekani inashindwa katika vita dhidi ya Iran kwa karibu kila upande

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jarida la Foreign Policy katika uchambuzi wake kuhusu mwenendo wa mapigano katika eneo hilo, limesema kuwa Marekani inashindwa kwa karibu kila upande katika vita dhidi ya Iran, na kusisitiza kuwa Washington imekabiliwa na kushindwa katika kufikia malengo yake makuu ya kimkakati.



Kwa mujibu wa jarida hilo, madai ya Donald Trump kuhusu “ushindi” ambayo yamekuwa yakitolewa tangu mwanzoni mwa mwezi Machi, yanapingana na hali ya uwanja wa mapigano ambayo, kwa mujibu wa uchambuzi huo, inaonesha hali ya mkwamo pamoja na kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo.



Foreign Policy imeeleza kuwa matumaini ya hivi karibuni ya Trump kwamba vita “vimekaribia kumalizika” na kwamba Iran inataka makubaliano, hayana msingi unaoonekana katika hali halisi.



Ripoti hiyo imesema hakuna dalili zinazoonesha kuwa Tehran iko tayari kukubali makubaliano na Marekani, huku mapigano yakiendelea kwa nguvu licha ya madai kutoka Ikulu ya Marekani kwamba mzozo huo unaelekea kumalizika.



“Janga la kimkakati” kwa Washington



Foreign Policy imeelezea vita hivyo kama “janga la kimkakati” kwa Washington, ikisema kuwa mzozo huo umeonesha udhaifu mbalimbali wa jeshi la Marekani.



Kwa mujibu wa uchambuzi huo, vikosi vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika eneo hilo vimetawanyika kwa kiwango kikubwa, huku jarida hilo likidai kuwa vimedhoofishwa na kukabiliwa na changamoto kubwa kutokana na mwenendo wa vita.



Gharama ya vita



Jarida hilo pia limeangazia gharama kubwa za vita kwa Marekani, likisema kuwa hadi sasa vita hivyo vimeigharimu uchumi wa Marekani dola bilioni 38.1, huku wakati huo huo vikichangia kuibuka kwa changamoto kubwa katika soko la nishati duniani.



Aidha, Foreign Policy imedai kuwa vita hivyo havipendwi na sehemu kubwa ya wapiga kura nchini Marekani, huku kutoridhika kwa umma kuhusu vita kukiongezeka.



Upinzani ndani ya Congress



Katika sehemu ya mwisho ya uchambuzi wake, Foreign Policy imesema kuwa upinzani dhidi ya vita umefika hadi ndani ya Congress ya Marekani, ambapo idadi inayoongezeka ya Warepublican inadaiwa kutaka kumalizika kwa mzozo huo.



Jarida hilo limeeleza kuwa moja ya viashiria vya shinikizo hilo la kisiasa ni hatua ya hivi karibuni ya mwakilishi mmoja wa Republican ya kuwasilisha mchakato wa kumuondoa madarakani Pete Hegseth, Waziri wa Ulinzi wa Marekani, likihusisha hatua hiyo na kile kilichoelezwa kuwa ni usimamizi mbaya wa vita.



Aidha, kwa mujibu wa taarifa hiyo, uchambuzi wa Foreign Policy umechapishwa tena na baadhi ya vyombo vingine vya habari vya Marekani, kikiwemo Washington Post.

