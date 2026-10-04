Marekani Inajiandaa Tena Kuwepo Mashariki ya Kati, Hasa Nchini Israel, huku Ikijiandaa kwa Uwezekano wa Kuibuka Tena kwa Vita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) – ABNA –, kwa mujibu wa maafisa kadhaa wa Israel waliozungumza na tovuti ya Kiebrania Walla, inatarajiwa kuwa wanajeshi na ndege zaidi za Marekani watawasili nchini Israel katika wiki zijazo, kama sehemu ya maandalizi ya uwezekano wa kuibuka tena kwa mzozo wa kijeshi katika eneo hilo.

Kwa sasa, uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini Israel unajumuisha takribani wanajeshi 3,000, ambao majukumu yao yamegawanywa katika kuendesha mifumo ya ulinzi wa anga, kuwahudumia wafanyakazi wa ndege na kutoa msaada wa vifaa, pamoja na majukumu ya uongozi na uratibu.