“Ikiwa riziki imeamuliwa, kwa nini tunapaswa kufanya kazi?”

Mwenyezi Mungu amefanya riziki kuwa wajibu kwake: "Hakuna kiumbe chochote duniani ila riziki yake ipo kwa Mungu" (Hud/6). Hakuna kiumbe cha kuhimirika duniani isipokuwa riziki yake ipo kwa Mungu.

Aya hii inaonyesha uhakika wa riziki.

Pale pengine, Mungu anasema: “Mwnyezi Mungu hupanua riziki kwa yeyote anayetaka na hupunguza” (Ra’d/26). Aya hii pia inaashiria takdiri ya riziki.

Jitihada kama Sehemu ya Mfumo wa Takdiri

Kwa upande mmoja, Qur’an pamoja na kusisitiza takdiri ya Mungu, mara nyingi huwahimiza watu kufanya kazi na kusogea mbele:

“Yeye ndiye aliyefanya dunia kuwa rahisi kwenu, kwa hiyo tembeni katika mikoa yake na kaliaa riziki yake” (Mulk/15).

Vilevile Qur’an inasema: “Na kwa Mwanadamu hakuna ila kile alichokijitahidi” (Najm/39).

Aya hizi zinaonyesha wazi kwamba takdiri ya Mungu inafanikishwa kupitia “sababu na njia”, na mojawapo ya njia muhimu ni kazi na jitihada za binadamu.

Kwa maneno mengine, Mungu ameweka riziki, yaani upanuzi au upungufu wa riziki upo katika mapenzi yake ya hikima, lakini mpango huu wa hikima unatekelezwa kupitia njia za asili na kijamii. Hivyo basi, takdiri ya riziki si ishara ya kutokuwa na haja ya kufanya jitihada; bali ni ufunguo wa njia ambazo binadamu anapaswa kuzifuatilia, sawa na kwamba Mungu ameweka elimu kuwa kipengele cha binadamu, lakini kufikia elimu hiyo hakuwezekani bila kusoma na kufanya utafiti.

Kama alivyosema tafsiri maarufu, Allama Tabatabai:

"Riziki na mambo kama hayo kila moja ina sababu zake za asili, na riziki haiwezi kuongezeka kwa ibada nyingi wala kupungua kwa kufuru. Kwa hiyo, kipimo cha ibada ni mafanikio ya kiakhera ambayo hubadilika kwa imani, kufuru, ibada, shukrani, kuacha ibada, au kufuru. Hivyo basi, kurejea kwa Mungu kunapaswa kuhusiana na ibada na shukrani, si kutafuta riziki" (Tafsiri al-Mizan, J.16, p.172).

Hadithi za Ahlul-Bayt (a.s) na Thamani ya Jitihada

Hadithi za Ahlul-Bayt (a.s) zinaonyesha wazi kwamba jitihada za kiuchumi na kijamii si kinyume cha tawakkul, bali ni sehemu ya ibada.

Mtume Muhammad (s.a.w.w) alisema:

"Ibada ina sehemu sabini, na bora zaidi yake ni kutafuta riziki halali"

Imam Sadiq (a.s) alisema:

"Msibakie usingizi katika kutafuta riziki yenu, kwani babu zetu walikimbiza na kuitafuta"

Katika hadithi nyingine inasemekana: yule anayekaa nyumbani, akiweka mlango wazi na kusema riziki yangu itaje, maombi yake hayatatekelezwa.

Hadithi hizi zinaonyesha kwamba takdiri ya Mungu haiwezi kufutwa na jitihada, bali kazi ni sehemu ya takdiri hiyo. Binadamu kupitia kazi, anapata sifa ya kupokea riziki iliyopangwa.

Jibu kwa Shaka ya Ubinafsi

Mara nyingine huulizwa: “Ikiwa riziki imepangwa, basi jitihada au kutojitahidi hakuna tofauti?”

Jibu ni kwamba takdiri ya Mungu ina ngazi mbili:

Takdiri ya jumla: Mungu ameihakikishia riziki kwa ujumla. Takdiri ya sehemu: Umbo na ubora wa riziki unategemea chaguzi, jitihada, na hofu ya Mungu au ukosefu wake.

Qur’an inasema: “Na yule anaye Mtawali Mungu, atamfungulia njia na kumpa riziki kutoka mahali asiyetarajia” (Talaq/2-3).

Hii inaonyesha kwamba matendo ya binadamu yana jukumu katika jinsi riziki inavyotekelezeka.

Hivyo basi, imani kwa riziki iliyopangwa inapaswa kuleta matumaini na utulivu, si uvivu. Binadamu anajua kuwa hakuna jitihada inayopotea, na Mungu kwa hekima yake atamfikia matokeo ya jitihada zake.

Matokeo ya Kijamii na Kiuchumi ya Mtazamo Huu

Kuepuka dhana ya ubinafsi: Jamii inayokubali kwamba riziki inapatikana bila kazi, inaingia kwenye uvivu na umasikini. Qur’an inaonyesha kwamba kutokuwa na kazi na uvivu havikubaliki na mpango wa Mungu. Kukitimisha tamaduni ya kazi na uzalishaji: Wakati kazi inatafsiriwa kama ibada, thamani yake ya kijamii inaongezeka, na uzalishaji unachukuliwa kama wajibu wa kidini na kibinadamu. Matumaini kwa siku zijazo: Imani kwa riziki iliyopangwa hupunguza wasiwasi wa kiuchumi na kuhakikisha binadamu jitihada zake hazitaenda bure. Kurekebisha mtazamo wa qadha na takdiri: Qadha na takdiri ni ziraa ya kuelezea uhusiano wa binadamu na Mungu, si sababu ya kuepuka wajibu.

Marejeo: