Ripoti ya New York Times inaonyesha kupungua kwa kuelewa na kuamini kwa jamii ya Marekani kuhusiana na Israel

30 Septemba 2025 - 16:45
Utafiti wa maoni mpya nchini Marekani unaonyesha kuwa msaada wa Wamarekani kwa utawala wa Kizayuni umepungua.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, utafiti mpya wa maoni nchini Marekani unaonyesha kuwa msaada wa Wamarekani kwa utawala wa Israel umepungua.

Katika utafiti uliofanywa na gazeti la New York Times, ripoti inaonyesha:

  • 1- 40% ya Wamarekani wanasema Israel inaua kwa makusudi raia (Wapalestina), ikilinganishwa na 20% tu baada ya shambulio la Oktoba 7.

  • 2- Wengi wa wapiga kura wa Marekani wanapingana na kuongezwa kwa misaada ya kifedha na kijeshi kwa Israel.

  • 3- 35% ya Wamarekani sasa wanapendelea Palestina, ikilinganishwa na 20% baada ya Oktoba 7.

  • 4- Msaada wa Wamarekani kwa Israel umepungua hadi 34%, ikilinganishwa na 47% baada ya shambulio la Oktoba 7.

