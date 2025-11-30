Mwanasiasa wa mrengo wa kulia nchini Marekani afungua kesi kwa sababu polisi hawakumuunga mkono katika kitendo cha kuchoma Qur’ani!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Jake Lang, mgombea wa Republican katika uchaguzi wa Seneti ya Florida na mwanasiasa anayejulikana kwa misimamo yake ya chuki dhidi ya Uislamu, amefungua kesi ya dola milioni 200 dhidi ya jiji la Dearborn, jimbo la Michigan, akidai kuwa polisi “hawakumpa ulinzi” wakati wa jaribio lake la kuchoma Qur’ani. Lang aliwasilisha malalamiko hayo baada ya ghasia zilizozuka katika mkusanyiko wenye maudhui ya kupinga Uislamu mnamo Novemba 18, ambapo anadai polisi wa Dearborn hawakumlinda yeye na wafuasi wake dhidi ya waandamanaji waliopinga tukio hilo.

Katika mtandao wa kijamii X, Lang pia aliwashambulia kwa maneno baraza la mji wa Dearborn na meya wake Mwislamu, Abdullah Hammoud, na hata kuitaja polisi ya jiji hilo kuwa “inayoendeshwa kwa misingi ya Sharia.”

Kulingana na hati ya kesi iliyowasilishwa katika Mahakama ya Shirikisho ya Mashariki ya Michigan, Lang na walalamikaji wengine wanadai kuwa maafisa wa Dearborn walikiuka haki zao za kisheria, ikiwemo uhuru wa kujieleza na haki ya kulindwa sawa chini ya Marekebisho ya Kwanza na ya Kumi na Nne ya Katiba ya Marekani. Kesi hiyo imejengwa juu ya madai ya “kuweka watu hatarini,” “kushindwa kutoa ulinzi,” na “utekelezaji wa kibaguzi wa sheria,” na inataka fidia kubwa ya kifedha. Lang ameitaja hatua ya polisi kuwa “kukwepa kwa makusudi majukumu yao ya kikatiba.”

Picha zilizopigwa na waandishi wa habari huru pamoja na vyombo kama Reuters na Anadolu zinaonyesha kuwa Lang alijaribu kuchoma nakala ya Qur’ani kwa kutumia kimiminika cha kuwasha moto, lakini alizuiwa mara moja na mmoja wa wapinzani wa maandamano hayo. Video nyingine zinaonyesha Lang akiwachokoza waandamanaji kwa kutumia mfuko wa nyama ya nguruwe, na pia zikirekodi mabishano ya maneno na makabiliano ya kimwili kati ya pande hizo mbili. Katika baadhi ya sehemu, polisi walionekana wakimwonya Lang kutokana na mienendo yake. Ripoti za vyombo vya habari pia zinasema kuwa Lang aliwashutumu Waislamu wahamiaji kwa madai ya “kubadilisha muundo wa idadi ya watu,” kauli inayofanana na nadharia ya kibaguzi ijulikanayo kama “Great Replacement”.

Viongozi wa eneo hilo wamekanusha madai ya Lang. Jocelyn Benson, Waziri wa Jimbo la Michigan, alisema juhudi za kuleta machafuko na uchochezi Dearborn hazikufanikiwa na kwamba viongozi wa mji huo waliweza kudhibiti hali na kudumisha utulivu. Naye Imam Muhammad Ali al-Hadi wa House of Islamic Wisdom alisema kuwa matukio hayo yanaonyesha “mateso yanayosababishwa na ujinga na uenezwaji wa chuki.”

Lang, ambaye hapo awali aliponea kesi zilizohusishwa na tukio la uvamizi wa Januari 6 baada ya kupewa msamaha wa rais na Donald Trump, sasa ameingia kwenye mzozo mwingine wa kisheria wenye sura ya wazi ya chuki dhidi ya Uislamu nchini Marekani.

Tukio la Januari 6 lilikuwa shambulio lililofanywa na wafuasi wa Trump dhidi ya jengo la Bunge la Marekani mjini Washington, baada ya maandamano kupinga matokeo ya uchaguzi wa 2020. Waandamanaji walivunja vizuizi vya usalama, wakaingia ndani ya jengo la Congress na kuzuia mchakato wa kuthibitisha ushindi wa Joe Biden.