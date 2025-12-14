Hizbullah iko katika mchakato wa kujijenga upya kupitia mikakati mipya ya kijeshi / Zaidi ya Makamanda 400 wa Hizbullah wameuawa na Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Baada ya kuuawa kishahidi kwa shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, tukio la jinai la pager nchini Lebanon na vita vya siku 66, Lebanon kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa imekuwa katika hali ngumu ya kiusalama, kijeshi na kisiasa. Kuundwa kwa serikali inayokwenda sambamba na mhimili wa Magharibi na Marekani kwa upande mmoja, na ukiukaji wa mara kwa mara wa usitishaji mapigano pamoja na shinikizo za kisiasa na kiusalama za kuitaka Hizbullah ya Lebanon ivue silaha zake, sambamba na mauaji ya kulengwa ya makamanda wa Hizbullah katika ngazi mbalimbali, kumeiweka Hizbullah katika njia ngumu na yenye changamoto kubwa.

Katika hali hii, marafiki wa mhimili wa Muqawama (Upinzani) na Hizbullah ya Lebanon wana wasiwasi kuhusu hatima ya chama hiki chenye nguvu nchini Lebanon, kwa sababu Hizbullah kwa zaidi ya miongo minne imehifadhi usalama na umoja wa ardhi ya Lebanon kupitia aina mbalimbali za kujitolea na kujitoa muhanga.

Dkt. Hussein Ajorlou, mtafiti mwandamizi mgeni katika Taasisi ya Utafiti wa Mafunzo ya Kimkakati ya Mashariki ya Kati, ana shahada ya uzamivu (PhD) katika uhusiano wa kimataifa na diplomasia kutoka Chuo Kikuu cha Kiislamu cha Lebanon. Hadi sasa ameandika na kuchapisha makala kadhaa kwa lugha ya Kiajemi katika majarida mashuhuri ya ndani na ya kimataifa.

Vitabu vyake ni pamoja na: “Uandaaji wa Kikanda na Maendeleo ya Kiuchumi kwa Utafiti wa Kesi ya NAFTA”, “Iran na Suala la Israel” kwa ushirikiano na Sayyid Ruhollah Haj Zargharbashi, “Dira ya 2030 ya Saudi Arabia”, na “Imam Musa Sadr na Suala la Palestina”. Hivi ni miongoni mwa kazi za kielimu za mchambuzi huyu wa masuala ya Lebanon.

Katika muktadha wa hali ya sasa ya Lebanon na mazingira yanayokikabili kambi ya upinzani, tulifanya mahojiano na Dkt. Hussein Ajorlou:

Katika hali ambayo Lebanon iko kwenye usitishaji mapigano dhaifu, tunashuhudia mauaji ya makamanda wakuu wa Hizbullah, na hivi karibuni pia mtu wa pili kwa ngazi ndani ya Hizbullah ya Lebanon, shahidi Haitham Tabatabaei, aliuawa kishahidi. Lengo la utawala wa Kizayuni kutokana na vitendo hivi ni nini?

Katika hali ya usitishaji mapigano dhaifu wa utawala wa Kizayuni nchini Lebanon, mauaji ya shahidi Haitham Tabatabaei yana malengo yaliyo wazi kabisa. Mauaji haya yako katika mkakati wa utawala huo wa kudhoofisha mhimili wa upinzani kwa ujumla, na hasa katika baadhi ya nguzo zake, ikiwemo Hizbullah ya Lebanon. Israel inalenga kuangamiza viini vya upinzani, na katika mwelekeo huu inachukua hatua za kivitendo, ikiwemo kuwaua watu wenye ushawishi katika uwanja wa mapambano.

Katika kipindi cha baada ya vita, utawala wa Kizayuni umefanya zaidi ya mauaji 400, kwa njia ya kila siku na kwa kulengwa, dhidi ya makamanda wa Hizbullah katika ngazi mbalimbali. Hata hivyo, mauaji ya shahidi Haitham ni muhimu kwa sababu yalifanyika katika eneo la Dahiya, na kivitendo yanahesabiwa kuwa hatua kubwa katika mbinu za mauaji ya kulengwa. Pia yalibeba ujumbe kwamba malengo yajayo ya Israel yanaweza kuwa makubwa zaidi, na hata yanaweza kulenga safu ya uongozi wa juu wa Hizbullah.

Je, kuna uwezekano wa mapigano au vita vya moja kwa moja na vya jumla dhidi ya Hizbullah ya Lebanon katika siku za usoni au mwanzoni mwa mwaka ujao wa Miladia?

Vita vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Hizbullah vina lengo moja kuu: kudhoofisha na kuiangamiza Hizbullah. Ikiwa katika nyanja za kisiasa na kimbinu malengo ya Israel hayatatimizwa, huenda wakaelekea kwenye vita vya jumla.

Katika nyanja ya kisiasa, wanatafuta kuvuliwa silaha kwa Hizbullah ya Lebanon kupitia wapinzani wa chama hicho na serikali ya Lebanon, kwa kushirikiana na shinikizo za Marekani, shinikizo za kimataifa, na shinikizo za kijeshi za utawala huo kupitia mauaji ya kulengwa.

Kwa bahati mbaya, suala la kuvuliwa silaha Hizbullah ya Lebanon limekumbana na aina fulani ya mwafaka wa kikanda. Kwa hiyo, baadhi ya pande za kikanda, ikiwemo serikali ya Lebanon, zimepunguza uhusiano wao na Iran ili kudhoofisha nafasi ya Iran kama msaidizi wa upinzani nchini Lebanon.

Hivyo basi, iwapo michakato ya sasa ya kisiasa na kiusalama ya utawala haramu wa Quds dhidi ya Hizbullah haitafikia matokeo, basi vita vya jumla dhidi ya Hizbullah vitakuwa jambo lisiloepukika. Mchakato huu unapaswa kufikia kiwango ambacho tishio la Hizbullah kwa Israel, kwa mtazamo wa kijeshi, litaondolewa. Ikiwa ripoti za kiusalama zitathibitisha kwamba Hizbullah inaelekea kujijenga upya na haijadhoofishwa kijeshi, basi inaonekana uwezekano wa vita vya jumla katika siku zijazo ni mkubwa sana.

Hivi karibuni safari ya Papa kwenda Lebanon ilikuwa kwenye vichwa vya habari vya Lebanon na dunia. Mnapimaje mapokezi ya makundi ya Lebanon, hususan Hizbullah na kundi la Kashafat al-Mahdi, na lengo la safari hii lilikuwa nini?

Lebanon ni nchi pekee ambayo rasmi dini ya Ukristo ina nafasi hai ndani yake, na theluthi moja ya viti vya Bunge la Lebanon vimetengwa kwa Wakristo kama nguzo ya kisiasa. Lebanon ni miongoni mwa alama kuu za Ukristo Mashariki, na Wakristo wengi wa Lebanon ni Wamaroni wanaohusiana na Kanisa Katoliki. Katika miaka iliyopita pia, Mapapa wamekuwa wakifanya safari za Lebanon, na mapokezi ya Hizbullah kwa Papa si jambo jipya.

Daima Hizbullah imekuwa ikiishi kwa kanuni ya kuishi kwa amani na kwa heshima na Wakristo, na washirika wengi wa Hizbullah ni Wakristo Wamaroni.

Kinyume na juhudi za maadui wa Hizbullah, ujio wa Papa haukusababisha mpasuko katika jamii ya Lebanon. Israel ilijaribu kuirejesha hali ya kabla ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini haikufanikiwa. Papa kupitia safari hii alibeba ujumbe wa amani katika mazingira ya vita vya kikanda, na Joseph Aoun pia alitumia safari hii kuimarisha nafasi yake nchini Lebanon.

Zaidi ya mwaka mmoja baada ya kuuawa kishahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah na tukio la jinai la pager, mnapimaje matukio haya mawili makubwa katika kiwango cha uwezo wa Hizbullah na hali ya Lebanon? Yamekuwa na athari zipi kwa watu wa Lebanon na wafuasi wa Hizbullah?

Hakuna anayeficha kwamba matukio haya mawili yaliweka msingi wa vita ya tatu ya Lebanon. Vita hivi, kwa kawaida, vilikuwa na matokeo kwa pande zote mbili. Hizbullah ilisimama imara dhidi ya shinikizo kubwa la utawala wa Kizayuni na haikuruhusu lengo la Israel la kuiangamiza Hizbullah litimie; kwa mtazamo huu, hilo lilikuwa ushindi mkubwa.

Utawala haramu wa Quds, kwa upande wake, ulitekeleza usitishaji mapigano uliolenga kuimarisha roho ya Azimio 1701 kuhusu kuvuliwa silaha Hizbullah kusini mwa mto Litani. Ingawa hapo awali, baada ya makubaliano ya 2006, suala hili lilikuwa la juu juu na la kimuonekano tu, lakini kwa sasa, baada ya vita, washirika wa ndani wa Israel wanasisitiza kwa nguvu juu ya kuvuliwa silaha, na operesheni za kijeshi zinaendelea mara kwa mara dhidi ya uwezo wa Hizbullah kwa lengo la kulazimisha kuvuliwa silaha.

Baada ya matukio ya hivi karibuni, Hizbullah pia ilikabiliwa na changamoto kutokana na kuanguka kwa mfumo wa Syria na kupoteza msaada wa upande wa lojistiki.

Inaonekana kwamba uwezo wa Hizbullah, ingawa umepata madhara makubwa, katika baadhi ya maeneo unaendelea kuimarika. Kwa hiyo, hatua na tathmini za Israel pamoja na uwezekano wa vita zinaonyesha kwamba Hizbullah iko katika mchakato wa kujijenga upya kupitia mikakati mipya ya kijeshi, na katika siku zijazo itarejea uwanjani kwa mashambulizi yaliyolengwa zaidi badala ya mashambulizi ya jumla na urushaji wa makombora, kwa kubadilisha mbinu zake.

Kwa kuzingatia kwamba Israel inaiona Hizbullah kama tishio la kwanza katika mazingira yake ya kijiografia, na hata hatua inazochukua zinawalenga mhimili mzima wa upinzani na kuuchukulia kama tishio la msingi kwa uwepo wake, basi daima inatafuta kuvutia uungwaji mkono wa maafisa wa Marekani na Ikulu ya White House.

Kwa matokeo hayo, operesheni za utawala wa Kizayuni dhidi ya upinzani wa Hizbullah zinaendelea. Hata hivyo, kwa upande mwingine, nchini Iran na katika nchi nyingine, upinzani umefanikiwa kutekeleza mafanikio kupitia mikakati yake maalumu, ambayo kwa mtazamo wa kati na wa muda mrefu itailazimisha Israel kubeba gharama nzito sana.