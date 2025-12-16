Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu yakataa ombi la Israel la kusitisha uchunguzi wa vita vya Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Kitengo cha Rufaa cha Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kilitangaza kuwa hakitakubali ombi la Israel la kuzuia kuendelea kwa uchunguzi kuhusu vitendo vya utawala huo wakati wa vita vya Gaza, na kusisitiza kuwa uamuzi wa awali wa mahakama unabaki kuwa halali.

Majaji wa mahakama walisisitiza kuwa Mwendesha Mashtaka wa ICC ana mamlaka kamili ya kuchunguza uhalifu uliotekelezwa katika vita vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza baada ya tarehe 7 Oktoba.

Utawala wa Israel ulikuwa umedai kuwa mashambulizi yaliyofanyika baada ya tarehe 7 Oktoba yanawakilisha “hali mpya” inayohitaji tangazo jipya rasmi kutoka kwa Mwendesha Mashtaka wa mahakama. Hata hivyo, majaji wa ICC walikataa dai hilo na kubainisha kuwa taarifa iliyotolewa mwaka 2021 inahusisha pia matukio na maendeleo yaliyofuata.

Uamuzi huu unamaanisha kuwa hati za kukamatwa zilizotolewa mnamo Novemba mwaka jana dhidi ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, na Yoav Gallant, Waziri wa zamani wa Vita wa utawala huo, bado ni halali. Wawili hao wanatuhumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu.

Hukumu hii imetolewa katika mazingira ambayo uendelezaji wa uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza umeendelea kusababisha hasara kubwa za kibinadamu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, tangu kuanza kwa vita mnamo Oktoba 2023 (Mehri 1402), zaidi ya Wapalestina 70,000 wameuawa shahidi.