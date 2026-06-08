Waziri wa Utamaduni wa Iran: Mshikamano kati ya Iran na Lebanon ni Hitaji la Kimkakati la Kujilinda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Utamaduni na Mwongozo wa Kiislamu wa Iran, Abbas Salehi, amesema kuwa Iran na Lebanon zinakabiliwa na changamoto na vitisho vinavyotokana na adui mmoja wa pamoja, jambo linalofanya mshikamano kati ya nchi hizo kuwa wa muhimu zaidi kuliko wakati mwingine wowote.

Katika ujumbe aliouchapisha kupitia mtandao wa kijamii wa X, Salehi alisema kuwa si sahihi kueleza kuwa Iran inapigania Lebanon au kwamba Lebanon inapigania Iran. Kwa mujibu wake, mataifa hayo mawili yanakabiliana na adui mmoja ambaye ana malengo yanayohatarisha usalama na uthabiti wao.

Ameeleza kuwa kile alichokiita utawala wa Kizayuni una malengo ya kuikalia Lebanon na kuidhoofisha Iran, na kwamba hali hiyo inalazimisha kuwepo kwa ushirikiano na mshikamano wa karibu kati ya pande hizo mbili.

Waziri huyo alisisitiza kuwa katika mazingira ya sasa, mshikamano kati ya Iran na Lebanon haupaswi kuonekana kama suala la huruma au uungwaji mkono wa kibinadamu pekee, bali ni sehemu ya mkakati wa pamoja wa kujilinda dhidi ya vitisho vinavyowakabili.

Aidha, Salehi alionya dhidi ya kuwasilisha picha potofu kuhusu uhusiano wa Iran na Lebanon, akisema kuwa ukweli wa hali ya sasa unapaswa kuangaliwa kwa mtazamo wa maslahi ya usalama wa pamoja na changamoto zinazozikabili pande zote mbili.

Kauli hiyo imekuja wakati mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati ukiendelea kushika kasi, huku viongozi mbalimbali wa Iran wakisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika kukabiliana na changamoto za kiusalama na kisiasa.