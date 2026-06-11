Iran Yalaani Azimio la Baraza la Magavana la IAEA, Yasisitiza Itajibu na Kulinda Haki Zake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mashirika ya kimataifa yaliyoko Vienna amekosoa vikali azimio jipya dhidi ya Iran lililopitishwa na Baraza la Magavana la International Atomic Energy Agency.

Kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa X, ujumbe wa Iran umesema kuwa azimio hilo, lililopendekezwa na Marekani kwa uungwaji mkono wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, limepitishwa kwa wingi mdogo na linaonesha kuwa ni la kisiasa zaidi kuliko la kitaalamu.

Ujumbe huo umehoji uaminifu wa IAEA, ukisema kuwa haiwezekani kulitegemea shirika hilo linapogeuka kuwa chombo cha kisiasa mikononi mwa wanaochochea vita, hasa wakati linashindwa kutoa msimamo madhubuti kuhusu mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran vilivyo chini ya uangalizi wa kimataifa.

Pia umeeleza kuwa azimio hilo linajidai kuunga mkono suluhisho la kidiplomasia wakati huo huo Marekani ikiendelea kuchukua hatua za uchokozi, ikiwemo dhidi ya miundombinu ya kiraia ya Iran, na kuchochea mvutano katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa.

Iran imesisitiza kuwa suluhisho la kidiplomasia linahitaji, angalau, kuwepo kwa nia njema ya kweli, ikiongeza kuwa hali ya sasa haioneshi hilo.

Mwisho, ujumbe wa Iran umesisitiza kuwa Tehran italinda haki zake zote zisizoweza kuondolewa, ikiwemo kuchukua hatua za kujibu azimio hilo ambalo limeelezwa kuwa ni la dosari na lisilo la haki.