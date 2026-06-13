Mbunge wa Hizbullah: Israel Itaondoka Kusini mwa Lebanon kwa Mujibu wa Makubaliano kati ya Marekani na Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– mwakilishi wa kambi ya Hizbullah katika Bunge la Lebanon, Hussein al-Hajj Hassan, amesema kuwa kwa mujibu wa taarifa zilizopokelewa kutoka Iran na wapatanishi wa mazungumzo, Lebanon itakuwa sehemu kamili ya makubaliano yoyote yanayoweza kufikiwa kuhusu usitishaji vita kati ya Marekani na Iran.



Al-Hajj Hassan alieleza kuwa Hezbollah haitarejea tena katika hali iliyokuwepo kabla ya tarehe 2 Machi 2026, akisisitiza kuwa sharti la msingi la utekelezaji wa makubaliano hayo ni kuondoka kikamilifu kwa majeshi ya utawala wa Kizayuni wa Israel kutoka kusini mwa Lebanon.



Aidha, alibainisha kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo unapaswa kuambatana na dhamana zilizo wazi na za kweli kutoka Marekani ili kuhakikisha ahadi zote zinatekelezwa.



Mbunge huyo pia alionya kuwa kutokana na historia ya Marekani na Israel ya kukiuka mara kwa mara makubaliano na ahadi zao, ni lazima makubaliano yoyote mapya yashughulikiwe kwa tahadhari kubwa na uangalifu wa hali ya juu.