Siku Tano Zasalia kwa Kuaga Mwili wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu Shahidi, Imam Sayyid Ali Khamenei

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Muda wa kuaga mwili wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu Shahidi, Sayyid Ali Khamenei, unazidi kukaribia huku zikibaki siku tano pekee kabla ya hafla ya mwisho ya mazishi yake.



Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu, tarehe 29 Juni 2026, viongozi wa maandalizi ya mazishi hayo wamesema kuwa Umma wa Kiislamu na wafuasi wa Muqawama wanajiandaa kwa tukio hilo kubwa la kihistoria la kumuaga kiongozi ambaye, kwa msaada wa Kambi ya Muqawama, alisimama kwa uthabiti dhidi ya mifumo ya dhulma na ubeberu katika eneo la Mashariki ya Kati.



Taarifa hiyo imeeleza kuwa hafla ya kuaga mwili wa Imam Shahidi Sayyid Ali Khamenei (q.s) itakuwa tukio la kihistoria litakalowakutanisha mamilioni ya waombolezaji, viongozi wa kidini na kisiasa pamoja na wafuasi wa Ahlul-Bayt (as) kutoka sehemu mbalimbali za dunia.



Aidha, maandalizi yanaendelea kwa kasi ili kuhakikisha kuwa hafla hiyo inafanyika kwa hadhi na heshima inayostahili, sambamba na kuhifadhi kumbukumbu ya mchango mkubwa wa Imam Shahidi katika kuimarisha Muqawama, umoja wa Umma wa Kiislamu na kupigania haki na uadilifu duniani.