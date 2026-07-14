Iran yadai kuidungua droni ya Marekani aina ya MQ-1 katika Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Iran imedai kuwa imeidungua droni ya kijeshi ya Marekani aina ya MQ-1 iliyokuwa ikifanya shughuli katika eneo la Mlango wa Hormuz.

Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari vya Iran, droni hiyo ilidunguliwa ilipokuwa ikiruka katika eneo la kimkakati la Mlango wa Hormuz, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani.

Hata hivyo, hadi wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii, mamlaka za Marekani hazikuwa zimethibitisha madai hayo, na hakuna taarifa huru iliyoweza kuthibitisha tukio hilo.

Mlango wa Hormuz umeendelea kuwa eneo lenye mvutano mkubwa wa kijeshi kutokana na umuhimu wake katika biashara ya kimataifa ya nishati, huku shughuli za kijeshi za mataifa mbalimbali zikiendelea kufuatiliwa kwa karibu.