Araghchi aitaka Uingereza kupitia upya msimamo wake dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amefanya mazungumzo ya simu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza, Ed Miliband, ambapo walijadili maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa pamoja na uhusiano wa pande mbili.

Katika mazungumzo hayo, Araghchi alikosoa vikali sera ya Uingereza dhidi ya Iran, akiitaja kuwa isiyofaa na isiyo na msingi. Alirejelea uamuzi wa hivi karibuni wa serikali ya Uingereza wa kulitaja Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) kuwa tishio kwa usalama wa taifa la Uingereza, pamoja na kile alichokiita ushiriki wa London katika vita vilivyoanzishwa dhidi ya Iran na Marekani pamoja na utawala wa Kizayuni.

Araghchi alisisitiza kuwa serikali ya Uingereza inapaswa kupitia upya msimamo wake, akieleza kuwa hatua hizo haziendani na juhudi za kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili.

Waziri huyo wa Iran pia alisema kuwa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran ndiyo chanzo kikuu cha hali ya sasa ya mvutano katika eneo. Aliongeza kuwa Iran iliingia katika mazungumzo ya kidiplomasia kwa nia njema na kufikia makubaliano ya kusitisha vita tarehe 18 Juni, lakini akadai kuwa Marekani ilikiuka ahadi yake na kuzuia utekelezaji wa makubaliano hayo.

Aidha, Araghchi alithibitisha dhamira ya Iran ya kushirikiana na Usultani wa Oman katika kuandaa mfumo wa usimamizi wa usafiri wa baharini katika Mlango wa Hormuz, akionya kuwa kuingiliwa kwa mchakato huo na upande wa tatu kutazidisha hali ya mvutano uliopo.

Pia alieleza kuwa ushirikiano wowote na nchi zinazofanya mashambulizi dhidi ya Iran, hata kama unafanywa kwa kisingizio cha mikataba ya zamani ya ulinzi, haukubaliki. Alisema kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kuruhusu ardhi au miundombinu ya nchi kutumiwa kushambulia taifa jingine kinyume cha sheria kunaweza kuchukuliwa kuwa kitendo cha uchokozi, na taifa lililoshambuliwa lina haki ya kujilinda.

Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza, Ed Miliband, alisema serikali mpya ya Uingereza si sehemu ya vita dhidi ya Iran na inaamini kuwa diplomasia ndiyo njia sahihi ya kutatua migogoro.

Miliband alisisitiza umuhimu wa kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia na Iran kwa lengo la kuboresha uhusiano wa pande mbili na kupunguza mvutano unaoendelea katika eneo.