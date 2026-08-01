Qalibaf afichua jinsi taarifa ya kuuawa shahidi kwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu ilivyoandaliwa kutangazwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, amesema kuwa takriban saa moja baada ya shambulio lililomlenga Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, ilithibitishwa kuwa ameuawa shahidi, jambo lililopelekea viongozi wa juu wa nchi kuanza mara moja uratibu wa hatua za dharura.

Akizungumza katika kikao cha Baraza la Uratibu la Bunge, Qalibaf alisema kuwa kwa kushirikiana na marehemu Ali Larijani, walifanya mkutano na makamanda wa vikosi vya ulinzi ili kupanga namna ya kushughulikia hali hiyo na kutangaza rasmi taarifa kwa umma.

Alieleza kuwa awali walikubaliana kutangaza habari hiyo saa mbili asubuhi siku iliyofuata baada ya kukamilika kwa taratibu za kisheria na uratibu wa taasisi husika. Hata hivyo, vyombo vya habari vya kigeni vilichapisha taarifa hiyo mapema, hali iliyowalazimu kubadili mpango wao.

Qalibaf alisema kwamba yeye na Larijani waliamua kutangaza habari hiyo alfajiri na kuwahimiza wananchi kujitokeza barabarani ili kudumisha mshikamano wa kitaifa. Alisisitiza kuwa kama uamuzi huo usingechukuliwa, hali ya mitaani ingeweza kuwa tofauti.

Katika hotuba yake, Qalibaf alisisitiza kuwa kipaumbele kikuu kwa sasa ni kuijenga Iran yenye nguvu, akieleza kuwa hilo ndilo lilikuwa lengo kuu lililosisitizwa na Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu tangu baada ya kuuawa shahidi kwa Jenerali Qassem Soleimani.

Aliongeza kuwa mafanikio ya taifa yanategemea kuimarisha umoja chini ya mhimili wa Wilayat al-Faqih, huku viongozi wakibeba jukumu la kuunga mkono uongozi huo kwa ajili ya kuimarisha nguvu ya taifa na ustawi wa wananchi.

Aidha, Qalibaf alisisitiza umuhimu wa kudumisha ushindi wa vita vya hivi karibuni kwa kujenga matumaini ya wananchi kuhusu mustakabali wa nchi na kuhakikisha kuna maono ya wazi ya maendeleo.

Mwisho, alieleza kuwa mafanikio ya Iran yanategemea mshikamano kamili kati ya nyanja nne muhimu ambazo ni uwanja wa kijeshi, diplomasia, huduma kwa wananchi na ushiriki wa umma, akionya kuwa kutenganisha nyanja hizo kunaweza kudhoofisha uwezo wa taifa.