Iran: Mazungumzo na Oman ni ya Pande Mbili, Hayawahusu Wadau Wengine

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baqaei, amesema kuwa mazungumzo yanayoendelea kati ya Iran na Usultani wa Oman ni ya pande mbili pekee na hayawahusu wadau wengine.

Baqaei ameeleza kuwa mazungumzo hayo, yanayolenga kufikia utaratibu unaozingatia maslahi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, si jambo jipya bali yalianza muda mrefu uliopita.

Akizungumzia suala la Mlango wa Hormuz, amesema Iran inasisitiza kuwa hali ya eneo hilo haitarejea kama ilivyokuwa kabla ya vita. Hata hivyo, amefafanua kuwa mazungumzo kati ya Iran na Oman hayahusiani na kufunguliwa au kufungwa kwa mlango huo wa kimkakati.

Kwa mujibu wa Baqaei, kusimamishwa kwa matumizi ya Mlango wa Hormuz kulitokana na vikwazo vilivyosababishwa na Marekani pamoja na mzingiro wa baharini uliowekwa katika eneo hilo. Ameongeza kuwa Iran haitabadilisha misimamo yake kutokana na vitisho au kampeni za shinikizo kupitia vyombo vya habari.

Aidha, amesema kuwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa maafisa wa Marekani vilisababisha migogoro miwili ya kijeshi lakini havikufanikisha malengo yaliyokusudiwa dhidi ya Iran. Amesisitiza kuwa maslahi ya Jamhuri ya Kiislamu hayatadhuriwa na matamshi au vitisho vya viongozi wa Marekani.

Baqaei pia amesema kuwa, kwa mujibu wa kifungu cha tano cha hati ya makubaliano ya maelewano, ilipangwa mustakabali wa Mlango wa Hormuz usimamiwe na Iran kwa mashauriano na Usultani wa Oman pamoja na mazungumzo na nchi za eneo husika.

Ameongeza kuwa katika siku 22 hadi 23 za kwanza za utekelezaji wa makubaliano hayo, njia ya kaskazini ya Mlango wa Hormuz ilikuwa salama kabisa na meli ziliendelea kupita bila matatizo. Hata hivyo, kabla ya kumalizika kwa muda wa siku 30 uliowekwa wa kurejesha hali ya usafiri wa majini kama ilivyokuwa kabla ya vita, upande aliouita mvamizi uliishambulia Iran.

Kwa upande mwingine, Baqaei amesema mawasiliano ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, na viongozi wa Pakistan pamoja na Uturuki yalijumuisha onyo kwa Marekani kwamba Iran ingejibu endapo hatua yoyote ya kijeshi ingechukuliwa dhidi yake.

Mwisho, amesisitiza kuwa nchi zote rafiki na jirani zinapaswa kufahamu kuwa athari za shambulio lolote la Marekani dhidi ya miundombinu ya Iran zinaweza kuathiri eneo zima.