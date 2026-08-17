Kitabu cha “Hakimu wa Umma” chazinduliwa Kargil, India

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Taasisi ya Utafiti na Elimu ya Baqir al-Ulum (as) ya Kargil, India, imeandaa mkutano wa kielimu na kifasihi wenye kaulimbiu “Sauti ya Zainab (sa)”, ulioshirikisha wanazuoni, wasomi, washairi, wanafunzi wa vyuo vya dini na wanafunzi wa vyuo vikuu.

Katika mkutano huo, washiriki walijadili vipengele mbalimbali vya kielimu, kimawazo na kiroho vya maisha ya Hazrat Zainab al-Kubra (sa), pamoja na nafasi yake ya kihistoria katika kufafanua na kuhakikisha ujumbe wa Ashura unaendelea kuhifadhiwa na kufikishwa kwa vizazi.

Sambamba na hafla hiyo, kitabu “Hakimu wa Umma” kilizinduliwa mjini Kargil, India. Kitabu hicho kinajumuisha mkusanyiko wa makala zilizowasilishwa katika kongamano la kwanza lililofanyika mwezi uliopita, likiwa na mjadala uliomlenga kiongozi aliyefariki shahidi, Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei.

Aidha, katika hafla hiyo, waandaaji waliwatunuku na kuwapongeza washindi wa mashindano ya usomaji wa vitabu yaliyoandaliwa kwa ajili ya vijana.