Sala ya Ijumaa Yaadhimishwa katika Hawza Imam Ridha (as), Ikwiriri

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Tarehe 25 Septemba 2026, Sala ya Ijumaa imefanyika katika Hawza Imam Ridha (as), Ikwiriri, Mkoa wa Pwani, Tanzania, kwa ushiriki wa wanafunzi, walimu wa Hawza pamoja na waumini wanawake na wanaume.

Katika khutba ya Ijumaa, khatibu ameeleza umuhimu na fadhila za siku ya Ijumaa, akiitaja siku hiyo kuwa ni sikukuu ya kila wiki kwa Waislamu. Aidha, amesisitiza umuhimu wa waumini kukutana na kushiriki katika Sala ya Ijumaa.

Akizungumzia nafasi ya kiroho ya Sala ya Ijumaa, khatibu ameeleza kuwa ibada hiyo inaweza kuwa sababu ya kusamehewa madhambi na kusafishwa kiroho, huku siku ya Ijumaa ikiwa fursa muhimu ya kuimarisha uhusiano wa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, kufanya upya imani na kuimarisha moyo wa undugu na mshikamano wa Kiislamu.

Khatibu pia amezungumzia baadhi ya matukio yanayohusishwa na siku ya Ijumaa katika riwaya za Kiislamu, akieleza kuwa kwa mujibu wa riwaya hizo, Adam (as) aliumbwa siku ya Ijumaa, akaingizwa Peponi siku hiyo na baadaye akatolewa humo; na Kiyama pia kitasimama siku ya Ijumaa.

Hafla hiyo imefanyika katika mazingira ya kiroho na kwa ushiriki wa wanafunzi, walimu na waumini, ikionesha nafasi ya vituo vinavyohusishwa na Jamiat Al-Mustafa (s) katika kueneza utamaduni wa kidini, kuimarisha maarifa ya Kiislamu na kujenga mazingira ya mshikamano na mawasiliano miongoni mwa Waislamu nchini Tanzania.

Imeandaliwa na: Kitengo cha Mahusiano ya Umma – Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania