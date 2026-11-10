Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Gadi Eisenkot, kiongozi wa chama cha Yashar na mtu aliyeteuliwa kuunda baraza jipya la mawaziri la utawala wa Kizayuni wa Israel, siku ya Jumanne alitoa kauli yake akijibu hotuba ya Benjamin Netanyahu katika bunge la utawala huo (Knesset).

Eisenkot alisema: “Kwa sasa, nimezidi kushawishika kwamba Netanyahu hastahili kuendelea kubaki katika wadhifa wake hata kwa dakika moja zaidi.”

Katika kuendeleza kauli yake, alisisitiza kuwa vyama vinavyounda muungano wake vinapaswa kuchukua hatua mara moja kwa ajili ya kuunda serikali ya dharura.

Eisenkot alionya kuwa kuendelea kwa utawala wa Netanyahu kumesababisha mgawanyiko ndani ya Israel na kuhatarisha usalama wake.

Siku mbili zilizopita, Isaac Herzog, rais wa utawala wa Kizayuni wa Israel, alimteua Gadi Eisenkot kuunda baraza jipya la mawaziri. Kwa sasa, Eisenkot anajaribu kuviunganisha vyama mbalimbali ili kuweka mazingira ya kuuangusha utawala wa Netanyahu.