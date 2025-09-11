Hezbollah: Uhalifu wa Wavamizi Dhidi ya Yemen Unaonesha Kiwango cha Kufilisika Kwao

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Harakati ya Hezbollah ya Lebanon imetoa tamko rasmi kuhusu mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel dhidi ya Yemen: Hezbollah yasema: “Tunalaani kwa nguvu zote uvamizi wa kinyama na kihalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya taifa tukufu la Yemen, ambapo magazeti ya 26 Septemba na Al-Yemen yalilengwa moja kwa moja.”

Hezbollah imewaombea rehema mashujaa waliouawa na kuwatakia majeruhi kupona haraka.

Wamesisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari na taasisi za vyombo vya habari si jambo jipya kwa Israel, kwani daima inajaribu kuficha jinai zake kupitia kukandamiza sauti huru.

“Netanyahu ni Mfano wa Kufilisika wa Kisiasa na Kimaadili”

Tamko hilo linaeleza kuwa:

“Hili ni onyesho la wazi la kufilisika kwa Netanyahu, kiongozi wa kigaidi, ambaye sasa anahangaika kutafuta ushindi wa kubuni (wa kufikirika) ili ajinusuru kutoka kwenye mtego wa kushindwa na fedheha.”

Mashambulizi ya sasa yalikuja baada ya Israel kushindwa kuikomesha harakati ya muqawama (mapambano) huko Gaza na Ukingo wa Magharibi.

Wametambua kuwa Israel imekata tamaa ya kuizuia Yemen kuunga mkono Gaza au kueneza ukweli kuhusu jinai za Kizayuni.

Hezbollah Yaungana na Vyombo vya Habari vya Yemen

Hezbollah:

Imetangaza mshikamano kamili na vyombo vya habari vya Muqawama wa Yemen.

Imetoa wito kwa: Mashirika ya habari , Vyama vya waandishi wa habari , Na mashirika ya haki za binadamu ya Kiarabu na kimataifa ,

ili kuilaani Israel kwa mashambulizi haya , na kuipeleka mahakamani kimataifa kwa makosa dhidi ya wanahabari na taasisi za habari.



Taarifa ya Mazingira ya Mashambulizi:

Taarifa hiyo ya Hezbollah ilitolewa baada ya mashambulizi makali ya Israel siku ya Jumatano jioni , ambapo: Mji wa Sana’a ulishambuliwa zaidi ya mara 6 kwa mabomu ya ndege. Pia mikoa ya 'Amran na Al-Jawf ililengwa. Miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa ni magazeti ya "26 Septemba" na "Al-Yemen" . Wanahabari — wanawake na wanaume — pamoja na raia wa kawaida waliuawa na kujeruhiwa .



Takwimu Rasmi za Vifo: