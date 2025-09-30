Ombi la Kikosi cha Uthabiti na Uimara cha Muqawama kwa Serikali za Dunia: “Tuunge Mkono”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa AhlulBayt (as) -ABNA-, waandaji wa Kikosi cha Samudra cha Muqawama wamesema: “Tunasisitiza haki yetu ya kusafiri kwa uhuru na kutoa misaada ya kibinadamu kulingana na sheria za kimataifa.”

Wameongeza: “Tunawaomba serikali za Uturuki, Italia, Hispania na Serikali zote duniani kutekeleza msaada wao kwa vitendo, si kwa maneno tu.”

Waandaji wa kikosi hicho pia wametoa wito: “Serikali zinazounga mkono meli za Kikosi cha Samudra cha Muqawama ziambatane nazo hadi pwani za Ukanda wa Gaza.”

Tayari ilitangazwa kuwa meli mbili za kikosi cha kimataifa cha muqawama ziko maili za baharini 270 kutoka pwani za Gaza.

Kwa mujibu wa Kamati ya Kimataifa ya Kuvunja Kizuizi cha Gaza, meli hizi bado zina takriban kilomita 500 kabla ya kufikia eneo lao la mwisho.