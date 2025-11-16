Mkutano wa Tatu wa Kitaaluma kuhusu Maombolezo na Desturi za Kidini; Kusisitiza nafasi ya kihadhari ya Hay’a katika jamii na familia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hujjatul-Islam wal-Muslimin Babakhani, Mwenyekiti wa Taasisi ya Hay’a na Jumuiya za Kidini, katika mkutano na wanahabari wa Kongamano la Tatu la Kielimu la Hay’a na Ibada za Kidini lililofanyika Jumapili katika Kituo cha Utamaduni cha Sarchemeh, ameeleza kuwa shughuli za hay’a zina athari kubwa katika nyanja zote mbili -kiroho na kijamii- na akatangaza mipango ya taasisi yake kusaidia na kuondoa changamoto za wahudumu wa sekta hii.

Hujjatul-Islam Babakhani huku akishukuru juhudi za wanachama wa Taasisi ya Hay’a na Jumuiya za Kidini, alisema kuwa jukumu kuu la taasisi hiyo ni: kuweka sera kuu, kusimamia makundi ya kihuduma, na kuleta uratibu kati ya taasisi zinazofanya kazi kwenye masuala ya hay’a.

Amevitaja hay’a kuwa ndiyo taasisi za kiraia zenye idadi kubwa na zenye ushawishi mkubwa nchini, ambazo mbali na harakati za kijamii, zimekuwa na athari makubwa katika malezi ya kiroho na mwenendo wa mtu binafsi.

Akigusia nafasi ya hay’a katika vipindi vya harakati za kitaifa, ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu na Vita vya Kujihami (Difa’ Muqaddas), alisema kuwa hay’a daima zimekuwa mstari wa mbele katika kutatua matatizo ya kijamii na kujibu mahitaji ya wananchi. Pia alibainisha kuwa katika miaka 20 iliyopita, hususan katika mikoa yenye mizizi ya kitamaduni kama Isfahan, Fars na Yazd, shughuli za kijamii za hay’a zimepanuka kwa kiwango kikubwa.

Ameonya pia juu ya umuhimu wa kuangazia familia katika shughuli za hay’a, akisema: “Familia ni kitengo cha chini kabisa cha kijamii lakini ni muhimu zaidi katika malezi ya vizazi vijavyo; hay’a zina mchango wa moja kwa moja katika kuimarisha umoja wa familia na kulea jamii yenye imani na uwajibikaji.”

Nafasi ya wanawake katika hay’a

Hujjatul-Islam Babakhani alisisitiza pia jukumu la wanawake katika hay’a na kusema:

“Kuanzia mwanzo wa kuundwa kwa hay’a, wanawake wamekuwa mstari wa mbele katika uongozi wa kitamaduni na kidini—kuanzia Bibi Fatima az-Zahra (a.s) na Bibi Zaynab (a.s) hadi leo. Wanawake wamekuwa na mchango mkubwa katika kuhifadhi na kueneza utamaduni wa hay’a. Uwepo wao umeleta athari kubwa katika kufundisha mafundisho ya dini na kuonesha fadhila za Ahlul Bayt (a.s) katika jamii.”

Kongamano la Tatu la Kielimu la Hay’a na Ibada za Kidini

Akiendelea kuzungumza juu ya kongamano, alisema kuwa lengo lake ni kuchunguza misingi ya kielimu, kijamii na kitamaduni ya hay’a na kuboresha nafasi yake katika maisha ya mtu binafsi na jamii. Vilevile, wahadhiri na wanafunzi wanashirikishwa katika maandalizi ya maudhui ya kielimu ya kongamano hilo.

Akatambua juhudi za waandaaji wa hafla hiyo na akabaini kuwa Taasisi ya Hay’a itaendelea kusaidia wahudumu wa sekta hii ili kuimarisha uwezo wa kiroho na kijamii wa hay’a katika jamii.

Hay’a na Familia: Taasisi Mbili Zinazojenga Maendeleo ya Ustaarabu Mpya wa Kiislamu

Katika sehemu ya pili ya kikao, Dkt. Ali Gholami, Katibu wa Kongamano la Tatu la Kielimu la Hay’a na Ibada za Kidini, alieleza nafasi ya hay’a katika kuimarisha familia na athari zake katika kuendeleza ustaarabu mpya wa Kiislamu.

Alisema kuwa muingiliano kati ya hay’a na familia una umuhimu wa pekee. Kwa mujibu wa mtazamo wa Kiislamu, kama alivyofafanua Shahidi Mutahhari katika kitabu “Nidhamu katika Uislamu”, jamii ina nguzo tatu huru: mtu binafsi, familia na jamii. Kila moja ina majukumu na nafasi yake.

Dkt. Gholami alibainisha kuwa hata kama tabia fulani inaweza kuonekana sawa katika jamii na katika familia, namna ya kushughulikiwa kwake hasa kimalezi na kisheria ni tofauti; hivyo familia lazima ionekane kama taasisi huru yenye hadhi maalumu.

Amefafanua pia kuwa hay’a si mahali pa huzuni na furaha tu, bali ni mazingira ya elimu, uwasilishaji wa fadhila za Ahlul Bayt (a.s), na uundaji wa thamani za kijamii na kifamilia. Ikiwa hay’a na familia zitatekeleza majukumu yao ipasavyo, zitaimarisha misingi ya familia na jamii.

Amesisitiza kuwa hay’a zenye msingi wa kifamilia na ushiriki mpana wa wanajamii zinaweza kuwa na nafasi ya kujenga ustaarabu, jambo ambalo kiongozi mkuu wa Mapinduzi alilisisitiza mwaka 2016, akihimiza utafiti wa kina kuhusu pande za kielimu za hay’a.

Historia ya makongamano yaliyopita

Mwaka 1402 / 2023: Mada “Hay’a katika kioo cha historia”; makala 100 ziliwasilishwa, 60 kupokelewa.

Mwaka 1403 / 2024 : “Riwaya ya kijamii ya hay’a”; makala 200 ziliwasilishwa, 91 kupokelewa, na kulikuwa na jumla ya vikao 6 maalum.

Mwaka huu 1405 / 2026: Mada ya kongamano ni “Hay’a kama mchezaji mkuu wa harakati ya kifamilia”; hafla ya ufunguzi na hitimisho itafanyika tarehe 21 Khordad 1405 / 11 Juni 2026.

Hay’a kama Kituo cha Kutatua Changamoto za Mitaa

Hujjatul-Islam Majid Daee-Daee, mjumbe wa Baraza la Kisayansi la Kongamano, alirejea hotuba ya Kiongozi Mkuu mwaka 2016 kuhusu umuhimu wa madahi na akasema:

“Hay’a ni tukio la kipekee nchini Iran na linahitaji utafiti wa kina wa kisayansi.”

Akasema kuwa kwa miaka mingi, vyuo vikuu na taasisi za kielimu hazikuyapa umuhimu masuala yanayohusu hay’a; hata wanafunzi walipowasilisha mada za tafiti kuhusu hay’a, mara nyingi waliambiwa kuwa “hay’a si mada ya kitaaluma”! Hili limekandamiza utayarishaji wa fasihi ya kielimu kuhusu hay’a.

Akitaja mafanikio ya kituo cha Ihyā’ al-Amr katika Chuo Kikuu cha Imam Sadiq (a.s), alisema kuwa ndicho kilichowezesha kufanyika kwa kongamano la leo katika ngazi ya juu zaidi.

Masuala ya utafiti ambayo hayajafanyiwa kazi vya kutosha

Mafanikio ya hay’a za wasichana (lakini bila kuwa na mfano wa kitaaluma).

Kushuka kwa Majlis za nyumbani baada ya 1398 / 2019 kulingana na takwimu - jambo linalohitaji uchambuzi wa kitaalamu ili kurejesha desturi hii katika mazingira ya sasa ya maisha ya majengo ya ghorofa.

Changamoto za kuibuka kwa AI ambayo inaweza kuunda mashairi, hotuba au hata ladha ya kinaha - jambo linalohitaji maandalizi ya kisayansi mapema.

Ameongeza kuwa mazishi ni mojawapo ya hay’a za kifamilia maarufu zaidi, lakini hayajawahi kuchunguzwa kitaalamu, huku yakikabiliwa na changamoto licha ya uwezo wake mkubwa katika jamii.

Katika hitimisho lake, alisema:

“Hay’a ni rasilimali ya ustaarabu. Kuna masuala yanayohitaji utafiti na marekebisho ya kisayansi, na pia kuna uwezo mkubwa ambao unaweza kutumika katika kujenga jamii, kuelimisha vizazi, kutoa motisha, na kuimarisha mawasiliano ya kijamii.”

Ametaka juhudi zote hizi zisaidie kunyanyua zaidi bendera tukufu ya Ahlul Bayt (a.s).