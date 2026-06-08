Msemaji wa Al-Qassam Atoa Wito wa Kuongezwa kwa Operesheni Dhidi ya Israel katika Ukingo wa Magharibi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– msemaji wa Brigedi za Izzuddin Al-Qassam, tawi la kijeshi la Harakati ya Hamas, Abu Ubaida, amepongeza mapambano ya wananchi wa Palestina dhidi ya mashambulizi ya walowezi wa Kizayuni katika maeneo mbalimbali ya Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu.

Abu Ubaida amesema kuwa harakati za kupambana na walowezi hao zinaonesha uthabiti na ujasiri wa wananchi wa Palestina katika kutetea ardhi yao na haki zao. Alieleza kuwa viongozi wa mapambano wanajivunia msimamo wa wananchi wanaoendelea kukabiliana na mashambulizi na vitendo vya uchokozi vinavyofanywa na walowezi katika maeneo tofauti ya Ukingo wa Magharibi.

Msemaji huyo pia ametoa wito kwa vijana wa Palestina katika mji wa Jerusalem, Ukingo wa Magharibi na maeneo ya Palestina yanayokaliwa tangu mwaka 1948 kuchukua nafasi ya mbele katika mapambano yanayojulikana kama “Tufani ya Al-Aqsa”, akisisitiza umuhimu wa ushiriki wao katika kukabiliana na kile alichokitaja kuwa ni uvamizi na ukaliaji wa ardhi za Palestina.

Aidha, Abu Ubaida amehimiza kuongezwa kwa operesheni za mapambano kwa njia mbalimbali ili kuifanya Israel ibebe gharama ya hatua zake dhidi ya wananchi wa Palestina, akidai kuwa vitendo hivyo vinaendelea kuathiri ardhi na maeneo matakatifu ya Wapalestina.

Kauli za msemaji wa Al-Qassam zimekuja wakati mvutano ukiendelea kuongezeka katika Ukingo wa Magharibi, huku kukishuhudiwa mapambano na maandamano katika maeneo mbalimbali ya Palestina kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya walowezi na vikosi vya Israel.