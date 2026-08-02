Iran Yakumbuka Miaka Miwili Tangu Kuuawa Shahidi kwa Ismail Haniyeh, Yasisitiza Kuendelea Kuunga Mkono Palestina

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetoa taarifa maalumu kwa mnasaba wa kumbukumbu ya miaka miwili tangu kuuawa kwa shahidi Ismail Haniyeh, aliyekuwa mmoja wa viongozi wa Harakati ya Muqawama wa Kiislamu (Hamas).

Katika taarifa hiyo iliyoanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, wizara hiyo imemtaja Haniyeh kuwa alikuwa kiongozi shujaa na mmoja wa vinara wa harakati za uhuru na heshima ya Palestina, ikisema aliuawa na utawala wa Kizayuni ambao Iran inautuhumu kwa mauaji na uhalifu dhidi ya Wapalestina.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa mshikamano na mhimili wa kimataifa wa muqawama dhidi ya dhulma, uvamizi na ukoloni, pamoja na kusimama bega kwa bega na wananchi wa Palestina, inaendelea kuunga mkono haki ya Wapalestina ya kujitawala, ukombozi wa ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na kuanzishwa kwa dola huru ya Palestina yenye mji mkuu wake kuwa Al-Quds (Jerusalem).

Aidha, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuwa kuendelea kuwakumbuka Ismail Haniyeh na mashahidi wengine wa muqawama kutasaidia kuendeleza malengo yao ya kulinda suala la Al-Quds na kuimarisha utamaduni wa mapambano dhidi ya uvamizi na ukaliaji wa mabavu miongoni mwa Waislamu na watu wanaopigania uhuru duniani.

Mwisho, wizara hiyo imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na Umma wa Kiislamu kuchukua hatua za haraka na zenye ufanisi ili kupunguza mateso ya wananchi wa Palestina katika Ukanda wa Gaza na Ukingo wa Magharibi. Pia imesisitiza wajibu wa kisheria na kimaadili wa serikali mbalimbali kuhakikisha wanaowajibika kwa madai ya uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari wanawajibishwa kupitia mifumo ya sheria za kimataifa.