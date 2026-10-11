Mwanazuoni wa Kishia nchini Pakistan: "Pakistan Haipaswi Kuingia Katika Vita Dhidi ya Yemen"

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hujjatul-Islam Sayyid Ahmad Iqbal Rizvi, Naibu Mwenyekiti wa Baraza la Umoja wa Waislamu nchini Pakistan, amesisitiza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika makao makuu ya baraza hilo kwamba Pakistan haipaswi kuingia katika vita dhidi ya Yemen. Badala yake, nchi hiyo inapaswa kudumisha msimamo wa kutopendelea upande wowote na kufanya juhudi za kutatua tofauti zilizopo kupitia upatanishi na mazungumzo.

Akizungumzia azimio lililopitishwa na Bunge la Pakistan mwaka 2015, Rizvi amesema kuwa wakati huo Pakistan iliamua kufuata sera ya kutojihusisha kijeshi na mgogoro wa Yemen na badala yake kutafuta suluhisho kupitia mazungumzo. Kwa msingi huo, amesisitiza kwamba kabla ya kuchukuliwa uamuzi wowote mpya, Bunge linapaswa kufahamishwa na kufanyika mjadala wa wazi kuhusu suala hilo.

Rizvi amesisitiza kuwa wananchi wa Yemen wanapaswa kupewa haki ya kuamua mustakabali wao wenyewe na kufanya maamuzi yao ya kisiasa bila kuingiliwa. Aidha, ametoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi ya mabomu na kuondolewa kwa mzingiro dhidi ya nchi hiyo.

Ameeleza pia kwamba wananchi wa Yemen, licha ya kukabiliwa na hali ngumu sana na mzingiro, wameendelea kutoa msaada wa vitendo kwa wananchi wa Palestina wanaokandamizwa katika Ukanda wa Gaza. Amesisitiza kwamba misimamo na kujitolea kwa wananchi wa Yemen havipaswi kupuuzwa.

Naibu Mwenyekiti huyo wa Baraza la Umoja wa Waislamu nchini Pakistan ameongeza kuwa, badala ya Pakistan kujiunga na vita kwa upande mmoja katika mgogoro kati ya Yemen na Saudi Arabia, inapaswa kuelekeza juhudi zake katika kuleta amani.

Aidha, ametoa wito wa kufanyika uchunguzi wa wazi na wa kina kuhusu mashambulizi yanayodaiwa kufanywa dhidi ya Yemen, pamoja na tuhuma zilizotolewa kuhusu mashambulizi dhidi ya miji mitakatifu ya Makka na Madina.

Amesisitiza kuwa tuhuma zisizo na ushahidi madhubuti hazipaswi kutumiwa kuchochea hisia za wananchi au kusababisha mifarakano na migawanyiko miongoni mwa mataifa ya Kiislamu.

Rizvi pia ameonya kwamba, kutokana na changamoto za kiuchumi, kisiasa na kiusalama zinazoikabili Pakistan, kujiingiza katika uwanja mwingine wa vita kunaweza kuongeza matatizo yanayoikabili nchi hiyo.

Akikumbusha mvutano uliopo kati ya Pakistan na Afghanistan, pamoja na changamoto nyingine za kikanda, amesema kuwa Pakistan inapaswa kujifunza kutokana na athari za ushiriki wake katika vita vya Afghanistan hapo awali.

Amehitimisha kwa kusisitiza umuhimu wa Pakistan kufuata sera inayolinda maslahi ya taifa, kudumisha amani ya kikanda na kuimarisha umoja wa Umma wa Kiislamu.