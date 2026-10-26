Araghchi Amjibu Macron: Mheshimiwa Rais, Umechelewa Sana Kukwepa Uwajibikaji!

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, amemjibu Rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron, kufuatia matamshi yake ya hivi karibuni kuhusu sababu za maandamano na machafuko nchini Ufaransa, akisisitiza kuwa juhudi za kukwepa uwajibikaji kwa athari za vita dhidi ya Iran hazina tena nafasi.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran (IRNA), Araghchi alitoa kauli hiyo Jumatatu asubuhi kupitia akaunti yake katika mtandao wa kijamii wa X, akijibu matamshi ya Macron aliyedai kuwa maandamano ya hivi karibuni nchini Ufaransa yamesababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Marekani dhidi ya Iran.

Katika ujumbe wake, Araghchi alimkumbusha Rais Macron kuhusu msimamo wake wa awali wa kuunga mkono hatua za kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran aliambatanisha ujumbe wa zamani ambao Macron alikuwa amemtumia Donald Trump, aliyetajwa katika taarifa hiyo kama Rais wa zamani wa Marekani, akionesha kuunga mkono hatua za kijeshi dhidi ya Iran.

Akizungumzia ujumbe huo, Araghchi alisema:

"Mheshimiwa Macron mwenyewe alichangia kuandaa mazingira yaliyosababisha hali hii, pale alipomweleza Rais wa Marekani kwamba anakaribisha ukiukaji wa haki uliofanywa dhidi ya wananchi wa Iran."

Aidha, Araghchi alisisitiza kuwa haiwezekani kwa viongozi waliounga mkono hatua za kijeshi dhidi ya Iran kujitenga na athari za kiuchumi na kijamii zinazotokana na vita hivyo.

Kupitia kauli yake yenye ujumbe mkali, Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran alimwambia Rais Macron:

"Mheshimiwa Rais! Umechelewa sana kukwepa uwajibikaji!"

Kauli hiyo imekuja katika mazingira ya malalamiko kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta nchini Ufaransa, hali ambayo Macron ameihusisha na athari za vita vya Marekani dhidi ya Iran.

Kwa upande wake, Araghchi anasisitiza kuwa viongozi waliounga mkono hatua za kijeshi dhidi ya Iran wanapaswa pia kubeba uwajibikaji wa kisiasa kwa madhara yanayotokana na mgogoro huo.

Matamshi hayo yanaonesha kuendelea kwa mvutano wa kidiplomasia kati ya Iran na baadhi ya nchi za Magharibi kuhusu uwajibikaji wa kisiasa na athari za vita katika uchumi na usalama wa kimataifa.