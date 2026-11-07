Kurejea Mapendekezo ya Mwisho ya Kiongozi Shahidi; Sehemu ya Saba: Suluhisho ni Kuwa Imara Zaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Katika sehemu ya kwanza ya makala hii, ilielezwa kuhusu mapendekezo ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu aliyoyatoa katika kipindi cha mwaka mmoja kabla ya kuuawa kwake kwa makundi mbalimbali, yakiwemo wananchi, viongozi wa mfumo wa Kiislamu, wakuu wa taasisi za serikali, wabunge na viongozi wa mahakama. Katika sehemu hii, yanachambuliwa mapendekezo yake ya mwisho kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na shule.

Katika mwaka wake wa mwisho, Kiongozi Shahidi alifanya mikutano miwili na wanafunzi. Mkutano wa kwanza ulifanyika tarehe 12 Machi 2025, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wa pili ulifanyika tarehe 3 Novemba 2025, sambamba na maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Kupambana na Ubeberu wa Dunia. Mkutano wa tatu, uliokuwa umepangwa kufanyika tarehe 1 Machi 2026, haukufanyika kutokana na kuuawa kwake tarehe 28 Februari 2026.

Katika mkutano wake wa mwisho na wanafunzi, uliofanyika tarehe 3 Novemba 2025, alisema:

“Wote wanapaswa kufahamu kuwa kwa sasa, suluhisho la matatizo mengi ni kuwa na nguvu zaidi. Taifa linapaswa kuimarishwa... Vijana wanapaswa kusoma na kuendeleza maendeleo ya kisayansi kwa nguvu zote. Ikiwa nchi itakuwa imara na adui akatambua kuwa kukabiliana na taifa hili imara hakutampa faida bali kutamletea hasara, basi bila shaka nchi hiyo itakuwa salama dhidi ya vitisho.”

Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa sasa wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika ujumbe wake wa kwanza uliotolewa katika maadhimisho ya mwaka mmoja wa mkutano huo na Siku ya Kupambana na Ubeberu wa Dunia, alisisitiza kuwa kuendelea na mkakati wa kuifanya Iran kuwa imara zaidi katika nyanja zote za maendeleo ndiyo njia ya kufikia uwezo wa juu wa kuzuia vitisho. Alibainisha pia kuwa umoja, mshikamano na kuungana kwa jamii ni nguzo kuu za mafanikio katika safari hiyo.

Kuimarisha Uhusiano na Mwenyezi Mungu

Jambo jingine lililojitokeza mara kadhaa katika hotuba ya mwisho ya Kiongozi Shahidi kwa wanafunzi ni umuhimu wa kuimarisha uhusiano na Mwenyezi Mungu. Alisisitiza umuhimu wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa moyo na vitendo, pamoja na kudumisha mafungamano na Ahlul-Bayt (a.s.).

Katika sehemu ya mwanzo ya hotuba yake, aliwahimiza wanafunzi kuhamasishana kusimamisha Swala kwa namna inayokubalika kwa waja wema wa Mwenyezi Mungu. Pia aliwahimiza wanawake kuzingatia na kueneza umuhimu wa Hijabu kama mojawapo ya mafundisho ya kidini na Kiislamu yanayohusishwa na mwenendo wa Bibi Fatima al-Zahra (a.s.) na Bibi Zainab (a.s.).

Aidha, alisisitiza umuhimu wa kuwa na mazoea ya kusoma Qur’ani Tukufu kila siku, hata kama ni nusu ukurasa au ukurasa mmoja, akieleza kuwa kila mmoja anapaswa kudumisha uhusiano wake na mambo ya kiroho.

Katika sehemu nyingine ya hotuba hiyo, alisisitiza:

“Imarisheni uhusiano wenu na Mwenyezi Mungu kupitia Swala, Qur’ani na kufungamana na mafundisho ya dini ili kupata msaada wa Mwenyezi Mungu.”

Uhusiano wa Imani na Mafanikio ya Taifa

Jambo la kuzingatia katika sehemu zote mbili za hotuba yake ni namna alivyohusianisha kuimarika kwa mambo ya kiroho na mafanikio katika kukabiliana na ubeberu wa dunia pamoja na kujenga mustakabali bora wa mfumo wa Kiislamu.

Alieleza kuwa kijana anayeweza kusimama imara mbele ya vitisho na nguvu za madhalimu wa zama hizi ni yule aliyeimarika ndani yake kwa upande wa dini, imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu.

Alisisitiza kuwa kudumisha uhusiano na Mwenyezi Mungu kutachangia kupatikana kwa maendeleo makubwa zaidi katika maisha ya mtu binafsi, uendeshaji wa nchi na kukabiliana na changamoto kutoka kwa maadui.

Katika hitimisho la hotuba yake, aliwahimiza tena vijana kuimarisha uhusiano wao na Mwenyezi Mungu kupitia Swala, Qur’ani na mafundisho ya dini, ili kupata msaada Wake na kujenga mustakabali bora kwao wenyewe na kwa taifa.

Kujifunza Historia ya Kisasa ya Iran

Katika mkutano huo, Kiongozi Shahidi pia alisisitiza umuhimu wa kujifunza historia ya kisasa ya Iran. Alihimiza makundi ya wanafunzi wa vyuo vikuu, wanafunzi wa shule, wanachama wa Basij na makundi ya wasomaji wa vitabu kukutana, kujadili na kufanya utafiti kuhusu matukio mbalimbali ya kihistoria yaliyotokea nchini humo.

Alisema kuwa ni muhimu kwa vijana kufahamu yaliyotokea nchini mwao ili waweze kuelewa historia yao na kujenga mtazamo wenye ufahamu kuhusu masuala ya taifa lao.

Katika sehemu zinazofuata za makala hii, yatajadiliwa mapendekezo mengine ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa makundi mbalimbali ya kijamii katika mwaka wa mwisho wa maisha yake.

Mwandishi: Sayyid Ali-Asghar Hosseini